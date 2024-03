Hijo del Santo ya está en Xalapa; aquí los detalles de la "Noche de Plata"

“Será una gran función de lucha libre”, dijo el Hijo del Santo durante su visita a la ciudad donde anunció su regreso a la Arena Xalapa, después de 10 años, este sábado 2 de marzo con la denominada “Noche de Plata”.

Dijo que ver una Arena Xalapa llena le dará mucho gusto pues el cartel es muy interesante donde resalta la oportunidad que se le da a la gente joven.

“Siempre me ha gustado darle oportunidad a la gente joven porque cuando yo era joven los grandes de ese entonces me ayudaron, me dieron la oportunidad de luchar con ellos para adquirir experiencia y me daban buenos consejos, así que espero ver en Yorvak y Radioactivo un buen luchador”.

Deportes ¡El Hijo del Santo en Xalapa! Regresa tras 10 años de no pisar la arena xalapeña

¿Quiénes se enfrentarán en la Arena Xalapa este sábado 2 de marzo?

En el regreso del Hijo del Santo “La leyenda de plata” se hará una lucha súper estelar de lujo con El hijo del Santo, Radioactivo y Ciclón Ramírez que enfrentarán del Hijo de Fishman, Yorvak y Rey Espectro, por lo que es una oportunidad para los nuevos talentos.

En esta ocasión promociones Deluxe y Lucha Libre Radioactiva preparan la cartelera para el disfrute de los apasionados del pancracio.

La lucha especial de maestros será entre Solar, Rocky Santana contra Negro Navarro y Black Terry.

“Ver lucha de maestros con gente que son grandes maestros y todo el demás cartel creo que tienen toda la oportunidad de que demos todos una gran función”, añadió.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Visualiza contenido de calidad

“Será una gran función de lucha libre”, dijo el Hijo del Santo | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

La primera lucha relevos mixtos será entre King lobo y Danessa contra Fly Stary Sagitarius. La lucha semifinal estilo toreo de 4 caminos será entre Brazo de Oro Jr. y brazo Celestial contra Villano V Jr, Rokambole Jr. contra Hijo de Rey Pantera y Rey Pantera Jr.

Además, habrá una Lucha Aérea, experiencia contra juventud, de Freelance, Dragon Kid y Energia contra Atómico, Rey Cósmico e Hijo del Palenque.

Se hará una lucha súper estelar de lujo con El hijo del Santo, Radioactivo y Ciclón Ramírez | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Yo estoy contento porque siempre regresar a este tipo de lugares donde hiciste historia, donde tuviste grandes combates siempre es muy grato y sobre todo que el público te siga recordando y venir a dar lo mejor, yo estoy muy contento de estar con ustedes”, añadió.

La lucha especial de maestros será entre Solar, Rocky Santana contra Negro Navarro y Black Terry | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Expuso que, si bien hay “Hijo del Santo” para rato como personaje, luchísticamente “es tiempo de decir adiós” lo que no significa que deje de tener proyectos.

“No se pueden perder este espectáculo totalmente familiar y yo creo que todos los luchadores van a dar lo mejor”, remarcó.