Infantes de 5 años padecen ansiedad y depresión; Sipinna da cerca de 200 consultas al mes

Alrededor de doscientas sesiones al mes de atención sicológica otorga el Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna-Xalapa), de esos casos más del 30 por ciento son graves por el nivel de ansiedad y estrés que presentan, expuso la directora del organismo, Mercy Pérez Arévalo.

Tras la pandemia, comenta que la situación de la salud emocional de los menores se agravó, porque no están seguros en sus entornos familiar, escolar y digital.

Remarca que más del 30 por ciento de los infantes que atienden sufre de afectaciones severas donde ya inclusive, debe tratarlos otro tipo de especialista, como es en términos psiquiátricos. “Esto ocurre cuando vemos que hay procesos de depresión avanzados”.

¿Cuántas consultas da Sipinna al mes?

De la atención que ofrecen, dijo, hay cifras distintas cada mes, pero en promedio, pueden ser 190 o hasta 230 sesiones.

Salud ¿Habías escuchado sobre las linfangiomas? Síntomas y forma de tratarlas

¿Por qué más infantes padecen ansiedad y depresión?

Subraya que es en los entornos familiares y escolares donde numerosos menores se sienten amenazados, descuidados o poco atendidos. Es ahí donde se genera un vacío y una afectación real. Lo que ocurre en las familias repercute en las escuelas, porque son los espacios principales donde se mueven los menores.

Mercy Pérez destaca que desde la Secretaría Ejecutiva del Sipinna se han detectado tres grandes focos de riesgo para los menores como son: familiar, escolar y digital. Porque es en ellos donde desarrollan sus propias habilidades y la relación con otras personas. Cuando hay problemas en ellos se les impide su desarrollo pleno.

Precisa que los menores que presentan problemas de salud mental provienen de un entorno familiar poco protector donde no se les brindan las condiciones suficientes, a lo mejor por actos de violencia, o por carencias económicas y emocionales que pasan factura en término de su crecimiento.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Más del 30 por ciento de los infantes que atienden sufre de afectaciones severas donde ya inclusive, debe tratarlos otro tipo de especialista | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En el caso del entorno digital, resalta que está lleno de música y videojuegos que no son adecuados a su edad. “Resalta que tienen acceso desmedido a internet. En sus familias no tienen control de lo que ven lo que los coloca en un mayor nivel de riesgo. Si bien tienen un manejo importante de las redes digitales, en realidad cuando desde el hogar no se les cuida, los dejamos a merced de que sufran los efectos negativos por la sobreexposición de su vida privada y la relaciones con otros”.

¿Cómo afecta el entorno escolar en la salud mental de los infantes?

Indica que las escuelas son otro factor importante para plantear mecanismos que los cuiden y protejan, porque cuando hay instituciones poco protectoras carecen de elementos para una buena socialización entre los alumnos y eso les impide avanzar en su aprendizaje y desarrollo.

Te puede interesar: Esquizofrenia aumenta en veracruzanos; atención a salud mental creció en 6 años

Jóvenes que presentan problemas de salud mental provienen de un entorno familiar poco protector donde no se les brindan las condiciones suficiente | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Una familia y escuelas poco protectoras o que no están al cuidado adecuado y un entorno digital que acapara la crianza de los niños y niñas dan como resultado que el desarrollo pleno de los niños y niñas se vea limitado, sobre todo, en afectaciones en su salud mental y condiciones emocionales.

“Entonces cuando vemos que cada vez hay más niños con depresión o ansiedad a temprana edad es cuando identificamos que estos factores son los principales riesgos para su desarrollo”, dice.

Pandemia y salud mental de infancias y adolescentes

Precisa que se puede ver un antes y un después de la pandemia. Porque se dio un aumento casi del 100 por ciento de afectaciones a la salud mental, en general, pero en particular, de manera muy marcada en niños pequeños y esa parte es la que más ocupa en términos de pensar en los factores que generan afectaciones en la salud mental de los niños por se presenta a más temprana edad.

Puedes volver a leer: Radiación UV daña tu salud y la piel; van pasos para saber el nivel desde tu celular

“Hay niños de 4 y 5 años con ansiedad o niveles de estrés o depresión y eso es preocupante porque generalmente esas afectaciones se presentaban en la adolescencia".

Indica que hay que corregir estos problemas en los entornos familiar, escolar y digital, pero también estar pendientes de que haya suficientes lugares de recreación donde puedan permanecer seguros porque es parte de su desarrollo y fundamental para su crecimiento. Instó a analizar y reflexionar desde las familias sobre estos puntos que pegan a los menores veracruzanos.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ↓