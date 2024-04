¡No más tabús! Se debe hablar de sexualidad con infantes y adolescentes: especialistas

Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, llama a familiares y docentes a informarse sobre sexualidad y hablar con naturalidad del tema en beneficio de niñas, niños y adolescentes, sobre todo porque “la sexualidad está presente desde el nacimiento”.

A solo unos días de la celebración del Día del Niño y de la Niña, enfatiza que la información y el cuidado son las principales armas contra la maternidad infantil, el abuso sexual y las enfermedades de transmisión sexual.

En conferencia virtual con docentes del país como parte de la “Estrategia en el aula: Prevención de adicciones”, expuso que en 2024, Veracruz tiene una tasa de fecundidad adolescente de 51.4, y aunque ha disminuido, sigue siendo un tema de atención prioritaria.

Puntualiza que en México, la tasa de embarazo en menores de 15 años va en descenso en los últimos diez años: “En 50 años ha bajado a la mitad y después se estancó, del 2000 al 2015, pero ahora hay descenso. La tasa disminuyó de 72.4 a 60.3 nacimientos en la última década, pero lo que se debe enfatizar es que ninguna adolescente tendría que tener hijos”.

¿Cuál es la edad indicada para hablar de sexualidad con niños y adolescentes?

Entre las recomendaciones, exhorta a enseñar desde los tres años de edad que nadie debe tocar el cuerpo; a los seis años, escuchar con atención si dicen que alguien les gusta o son novios, pero sin ahondar en el tema, y a los ocho, con un lenguaje acorde a la edad, hablar de las relaciones sexuales.

Explica que a los seis años no es necesario dar un regaño o, por el contrario, incentivar el supuesto noviazgo, sin embargo, a partir de los ocho sí se debe hablar de las relaciones sexuales, que estas se deben dar cuando se sea mayor, por decisión propia, y recalcar siempre el consentimiento, así como los métodos anticonceptivos y las consecuencias de no usarlos, tanto por embarazo no deseado como por prevención de enfermedades.

En 2024, Veracruz tiene una tasa de fecundidad adolescente de 51.4 | Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

A mayores de ocho años se les debe motivar a estudiar, a jugar, a socializar, a descubrir una misión, a retrasar la maternidad y paternidad después de la segunda década de la vida para mejorar, para tener mayor nivel educativo y mayor madurez, indica.

“El 40 por ciento de adolescentes no viven una etapa plena porque están cuidando un hijo, trabajando o cuidando a hermanitos”, expresó para luego puntualizar que a mayor pobreza y ruralidad, mayor tasa de fecundidad adolescente.

En 2024, mientras la Ciudad de México tiene una tasa de 45.3, la de Chiapas es de 78.7. El estado de Veracruz está en el número 17, de acuerdo con los datos presentados.

La especialista comparte que la edad promedio del inicio de la vida sexual en de 17.5 años y que la población adolescente que utilizó un método anticonceptivo en la primera relación sexual fue del 59.9 por ciento, quienes no usaron, afirmaron no hacerlo porque no planeaban tener relaciones sexuales o porque confiaban en no quedar embarazadas.

En cuanto a la violencia sexual, pidió tener muy en cuenta que 12.6 por ciento de las mujeres mexicanas sufrieron violencia sexual durante la niñez (INEGI-2021), por lo cual es urgente la educación sexual, la escucha y la protección.

El 40 por ciento de adolescentes no viven una etapa plena porque están cuidando un hijo, trabajando o cuidando a hermanitos | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Consumo de drogas

Otra de las sugerencias es que desde los hogares no se normalice tomar una copa, una cerveza o alguna bebida alcohólica, pues subraya que la prevalencia de consumo de alcohol se ha incrementado exponencialmente en 20.6 por ciento y en edades cada vez más tempranas.

Lo mismo ocurre con las drogas. Explica que el alcohol afecta las funciones cerebrales (lóbulo frontal del córtex cerebral, toma de decisiones, la resolución de conflictos y la memoria).

Piden a familiares y docentes a informarse sobre sexualidad y hablar con naturalidad del tema en beneficio de niñas, niños y adolescentes | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Tiene implicaciones en la capacidad de consentimiento sexual, establecimiento de límites entre las personas y el respeto a los derechos

interfiere también con el uso correcto de anticonceptivos

suele estar acompañado de otras conductas de riesgo para la integridad de las adolescencias

A quienes no cuenten con herramientas para brindar una educación sexual, las invita a visitar los centros de salud o recurrir a los docentes y, si se tiene Internet, entrar a www.comolehago.org y a https://enapea.segob.gob.mx/ , donde encontrarán información clara y sencilla.

