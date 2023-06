Delfines de Xalapa, formador de jugadores de Primera División

La escuela de futbol Delfines de Xalapa nació hace 33 años y desde entonces ha formado a futbolistas que ya debutaron en Primera División Profesional, también en la Expansión y Segunda División, gracias a una estructura que es muy sólida.

Actualmente cuenta con matrícula de 170 futbolistas en varias categorías, dirigidas por 20 entrenadores que cuentan con experiencia y constantemente actualización, con el objetivo claro que es formar futbolistas xalapeños que lleguen a lo más alto en el futbol, además en ser personas de bien que aporten mucho a la sociedad.

Te puede interesar: 5 deportistas de Xalapa buscarán medallas en competencia de Chiapas

¿Cómo inició el equipo Delfines de Xalapa?

En 1990, crearon el equipo Delfines de Xalapa por iniciativa de Alfredo Chedraui, presidente de Tiburones Rojos del Veracruz en ese entonces; él pidió que la capital contará con un conjunto profesional y nacieron los cetáceos en julio de ese año.

Deportes El atleta campeón del mundo, Ramos Herrera, con miras en más competencias

Al formarse, colocaron piezas correctas en el terreno, que luego de dos temporadas en Tercera, logró ascender a Segunda División; ahí se mantuvieron 6 años, sin embargo, con el tiempo esa sinergia se apagó por falta de apoyo de la afición, aunque el equipo fue profesional y competitivo, no fue suficiente.

En el trayecto, nació la escuela Delfines de Xalapa que tuvo como objetivo nutrir al equipo profesional, y atrajo niños que fortalecieron los cimientos que ahora son de hierro, pues a la fecha más de 7 mil futbolistas han defendido sus colores.

Héctor Hugo Arellano Castillo, presidente del club, platicó para Diario de Xalapa que el compromiso en cada miembro, lleva al club a ser protagonista en Xalapa, además en copas importantes como la Chivas, Acapulco, Querétaro y Franja de Puebla, con resultados excelentes “que la escuela es reconocida a nivel nacional”, dijo.

Destacó el objetivo, “que es formar jugadores y apoyar a padres de familia en la disciplina de sus hijos, para ser de bien, además si detectamos cualidades en ellos, los proyectamos con equipos que tenemos puertas abiertas de Primera División”, explicó.

Aspecto de un entrenamiento de los Delfines | Foto: Luis Hernández

Y agregó: “Afortunadamente contamos con acercamientos con Cruz Azul, primer equipo que tuvo a jugadores de Delfines en Primera División, con América, Chivas, Atlas y Pachuca, en donde Rodrigo Samaniego, exDelfín es DT de la Sub 15. Estamos conectados con varios equipos de Primera como en Tigres, porque saben lo que hacemos, qué los chavos que van, siempre les dan importancia cuando tienen conocimiento que son de Delfines de Xalapa”, remarcó.

¿Quiénes han llegado a la Primera División?

El presidente recordó algunos jugadores que han sido de Primera División, como Javier Cazzo con Cruz Azul, que se mantuvo por casi 20 años como portero, trabajando con el primer equipo.

Lee más: Xalapa 777 arrancará sus visorias para detectar a sus nuevos jugadores

“Aunque era de Liga Expansión era el capitán; él era una persona muy disciplinada y estricta en su forma de ser y en su entrenamiento. Otro caso muy importante, Édgar Andrade también con Cruz Azul; él fue campeón del mundo en Perú”, dijo.

Además Omar Tejada con Lobos BUAP y Tiburones y en un equipo peruano; Gibran Lajud que ahora está en Santos como portero; Bryan Colula que jugó con América y ahora está con Mazatlán; Fernando González con América y Celaya e Israel con América. Igualmente Nemer Lajud, jugador en una liga de Líbano y muchos más en la Expansión y Segunda División.

Las categorías del equipo las mayores son: Sub 11, Sub 13 y Sub 15, además de las menores: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 con 10 equipos más.

¿Cuál es la Plan de 2023?

Deportes Así se vivió la carrera “Contra los malos hábitos y las adicciones” en Xalapa

Actualmente se preparan tres equipos para ser parte de los Estatales de la Asociación de Futbol que buscarán ir al nacional; posiblemente Xalapa tenga la sede en donde tomarán parte niños nacidos en 2015 y el ganador avanzará.

Los futbolistas del club reciben todo lo necesaria para ser los mejores, pues sus entrenadores se van actualizando con expertos, como recientemente lo hicieron con Octavio Urquides, destacado profesional de Primera División; pronto regresará a dar conferencia y lo hará con un psicólogo considerado el mejor de Jalisco; será en noviembre.

Por último, Héctor Hugo, le pide a los futbolistas que sean puntuales y constantes; que no fallen en los entrenamientos y que lo realicen con seriedad, pues solo así avanzarán, además que cuiden su alimentación, que descansen bien, que duerman temprano y se recuperen para el siguiente día cumplir con sus estudios, así como en entrenamientos, “algo sumamente importante para lograr nuestros objetivos como club Delfines de Xalapa”, concluyó