Jabir Jamed Dorantes logra por novena ocasión un campeonato nacional en poomsae

El xalapeño Jabir Jamed Dorantes continúa escribiendo con letras doradas su carrera deportiva dentro del taekwondo, y lo hace al ganar por novena ocasión un campeonato nacional en poomsae; ahora lo consiguió en su nueva categoría, la Sub 20, dentro de la Gimnasiada Nacional Escolar, organizada por la Federación Mexicana del Deporte Escolar, en Puebla.

Además, el deportista es parte de la Asociación Veracruzana del Deporte Escolar, no solo como atleta, sino también como visor de nuevos talentos, pues su experiencia le brinda el conocimiento para detectar a futuros campeones veracruzanos del deporte escolar.

En entrevista para Diario de Xalapa, contó la experiencia que vivió en el evento desarrollado en Puebla, en donde hubo varios deportes que forman parte de la Federación Mexicana del Deporte Escolar.

¿Cómo fue la participación de Jabir Jamed Dorantes en la Gimnasiada Nacional Escolar de Puebla?

“Estoy muy feliz, contento y emocionado; fue una competencia muy buena, la verdad, el poder competir con mis compañeros, fue un gran gusto; a la mayoría ya los conocía, vi algunas caras nuevas, pero esta parte de la convivencia, en el deporte es la que genera amistades que duran mucho tiempo y bueno, en esta no fue la acepción”, expresó el atleta, hijo de la licenciada Laura Dorantes y el arquitecto Jabir Jamed, quienes le han dado el cobijo correcto para que triunfe.

Asimismo, comentó que fue una competencia reñida y que al final logró la calificación de 7.7 en la gráfica y de esta forma obtener el campeonato nacional.

En entrevista para Diario de Xalapa, contó la experiencia que vivió en el evento desarrollado en Puebla | Foto: Cortesía | Jabir Jamed Dorantes

El noveno campeonato se suma a los reconocimientos que le han brindado y en la competencia de Puebla, no fue la excepción, pues el presidente de la FEMEDEES, el maestro Martín Sánchez Tenorio le otorgó un reconocimiento a su trayectoria y a su persona, además, por las brillantes participaciones a nivel internacional, y por ser miembro de la Asociación Veracruzana del Deporte Escolar como visor de la selección.

Lo que seguirá para el deportista es representar a México en República Dominicana, en donde se realizará un Open a finales de septiembre, dentro de la categoría Sub 20 y se presentará con la selección mexicana del deporte escolar.

Comentó que fue una competencia reñida y que al final logró la calificación de 7.7 | Foto: Cortesía | Jabir Jamed Dorantes

La Gimnasiada desarrollada en Puebla, sirvió como un preclasificatorio y visor para futuros eventos internacionales, uno de ellos será la Gimnasiada Internacional de Bahréin, qué será en la categoría Sub 18, además del Open de República Dominicana, con la categoría Sub 20, en la que estará participando Jabir Jamed Dorantes, campeón nacional.

A nivel universidad

El deportista xalapeño tendrá un medio año muy activo, pues continuará con su preparación también para competencias dentro de la Universidad. Una de ellas es en la Conadeip en la temporada Otoño, que será en octubre, en donde dijo que dará lo mejor de sí, para dar positivos resultados para la Universidad Anáhuac Campus Xalapa a la que pertenece; también otra competencia en la que fija su mira es en Conade.

“Se vienen cosas muy importantes, la verdad que el segundo semestre del año será bastante agitado, en el buen sentido de la palabra por supuesto, un semestre en el que habrá mucho trabajo, muchísimos nuevos retos y muchas experiencias, sobre todo, cosas que no he tenido la oportunidad de vivir; viajar a Sudamérica es algo que no he tenido la dicha de experimentar, y en esta ocasión si Dios quiere así será”, expresó el atleta.

El xalapeño inició intensamente el 2024 y lo hizo visitando Querétaro, en donde participó en el Congreso Panamericano de Taekwondo Junior | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Remarcó estar muy emocionado y esperanzado con los muchos objetivos que tiene en mente, en los que también tiene muchas expectativas, por lo que dice continuará trabajando y preparándose con el Gran Master, Santiago Escutia Martínez, quien es maestro y coach de la Universidad Anáhuac Campus Xalapa, así como con el maestro Manuel Rivera, su preparador físico y con todo su equipo de entrenadores.

“Esperemos próximamente informar de los buenos resultados en los futuros eventos en los que estaremos participando. El primero ya fue, que es la Gimnasiada Nacional, en la que logré el campeonato, ahora lo que viene será en septiembre una copa que se realizará en Mérida, Yucatán, y luego sería el Open de República Dominicana, que será a finales de septiembre, para regresar y competir en la temporada de Otoño-Invierno en la Conadeip 2024, y luego empezar el 2025 con la participación en Condde”, indicó.

Por último, dijo que fue un gran resultado el que logró en el campeonato nacional y fue estrenando la categoría Sub 20 que significa su noveno campeonato nacional, algo que lo deja muy contento, “pero como siempre, no satisfecho, porque vamos por más”, concluyó.

El atleta es hijo de la licenciada Laura Dorantes y el arquitecto Jabir Jamed, quienes le han dado el cobijo correcto para que triunfe | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿En qué eventos ha participado Jabir Jamed Dorantes?

El xalapeño inició intensamente el 2024 y lo hizo visitando Querétaro, en donde participó en el Congreso Panamericano de Taekwondo Junior que fue del 25 al 27 de enero.

En ese evento fue una capacitación internacional con reconocimiento a nivel mundial, en donde se realizaron varias ponencias en el área del poomsae y combate; en el evento participó Raymond Hsu y el xalapeño estuvo acompañado del gran maestro Santiago Escutia Martínez.

El 10 de febrero inició su entrenamiento con la selección veracruzana de taekwondo con el poomsae, además también fue visor y junto a los entrenadores captaron talentos.

Posteriormente, el 26 de febrero viajo a la Ciudad de México para tomar un seminario de técnica y poomsae, que fue impartido por al Grand Master Kyung Chan Kim, cinta negra noveno Dan y presidente de la Asociación Coreana de Educación acerca del taekwondo.

El 10 de febrero inició su entrenamiento con la selección veracruzana de taekwondo con el poomsae | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Además, ha sido invitado a participar en algunos programas, uno de ellos fue en un podcast; recientemente regresó del municipio de Perote en donde dio una conferencia para una asociación civil llamada “Sembrando un Cofre de Amor”, en la que tocó el tema de las oportunidades que se dan al practicar deporte.

“Eso es lo que he hecho durante este año, y como te menciono todo lo que viene en este 2024. Como siempre, agradeciendo a mis padres, la licenciada Laura Dorantes y el arquitecto Jabir Jamed por el apoyo, así como a mi entrenador el GM Santiago Escutia, y a la Universidad Anáhuac Campus Xalapa, porque me ha dado el apoyo correcto para que yo siga compitiendo, a todos ellos, muchas gracias, gracias igualmente al Diario de Xalapa por seguir mi trayectoria”, dijo Jabir Jamed Dorantes.

