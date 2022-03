Taekwondoína de Tlapacoyan busca llegar a los nacionales

Karla Naomi Juárez Camacho cuenta con 18 años de edad y es nacida en el municipio de Tlapacoyan y por buscar trascender en el Tae Kwon Do, disciplina que practica desde los 10 años, se aventuró a viajar a la capital veracruzana, porque entre sus planes a corto y mediano plazo es competir en Juegos Nacionales de Conade y ser de selección nacional.

La deportista actualmente es campeona Estatal y se encuentra calificada al Regional-Nacional que será en abril en Oaxaca, por lo que junto a su entrenador, Germán Alberto Hernández Espinoza, quien imparte la disciplina en el Club Tae Kwon Do Xalapa, trabaja a doble sesión con la firme idea de lograr su objetivo.

El boleto de etapa regional lo consiguió al imponerse en duelo único a la representante de Cosoleacaque, “no fue fácil el combate, pero afortunadamente cuento con el trabajo que me ha enseñado mi profesor, por eso supe como resolverlo gracias a las enseñanzas que ahora tengo”, platicó en entrevista en Diario de Xalapa. Dice que ahora para lo que sigue trabajará a doble sesión porque desea representar a Veracruz a nivel nacional. “Para este nueva etapa, igual trabajaré a doble sesión como lo he venido haciendo que serán dos horas en la mañana y dos horas por la tarde, además iré al gimnasio y saldré a correr, porque quiero verme en Juegos Nacionales, además quiero lograr más cosas en esta disciplina que practico desde los 10 años, por eso deseo representar a Veracruz a nivel nacional y al país en un evento internacional”, destaca.

Karla Naomi ha participado en varios torneos en el Estado con destacados resultados que ahora la colocan entre las mejores de Veracruz y del país, por eso día a día entrena fuerte porque desea formar parte en corto tiempo del grupo de artemarcialistas que representen al país en eventos centroamericanos, panamericanos y mundiales.

Ella está seguro de alcanzar su objetivo “porque cuento con el apoyo de mi entrenador y mis padres, así como el de muchos amigos, no menciono a ninguno para no olvidar a nadie, pero gracias a eso me motivo para continuar en este deporte. Gracias a mi actual profesor ahora quiero trascender más en esta disciplina”, comenta

Y agrega: “Ojalá más niñas practiquen este deporte porque es un disciplina muy bonita. El TKD te cambia de mentalidad, además que te mantiene sano y ayuda a tener más seguridad y eso es muy importante”, puntualiza.

La hija de Rafael Juárez y Amalia Camacho cuando no está entrenando, reparte su tiempo en leer un buen libro de ficción y si la agenda lo permite, disfruta salir con sus amigas quienes la admiran por todo lo que ha logrado. En gustos musicales escucha de todo, además también disfruta a sus mascotas que son un cachorro y un gato.

ELLA ES NOBLE: ENTRENADOR

Germán Alberto Hernández Espinoza, entrenador de Karla Naomi, relata que ella está entre el grupo selecto del club y que entrena de tiempo completo porque desean verla en los Nacionales, por lo tanto cuenta con un sparrig personal para alcanzar su máximo nivel.

“Ella es una carta fuerte de nuestra escuela, por eso entrena de tiempo completo. Anteriormente entrenaba en Tlapacoyan con el profesor Rafael Méndez Arias, pero por buscar eventos grandes y lograrun lugar en la selección nacional, tomó la decisión de llegar a Xalapa y entrenar con nosotros”, indica.

“Ahora lleva una preparación extensa, con pesas y sparring a modo especialmente para ella para lograr desarrollarla. Estamos realizando un trabajo bastante fuerte, porque la idea es proyectarla a selección nacional y se que ella podrá porque tiene los deseos, entonces trabajamos fuerte para conseguirlo”, destaca el entrenador.

Lo que destaca de ella es “que es una chica muy disciplinada, también es bastante noble, todo lo que hace, lo hace para ayudar a sus compañeros, no solamente se queda con la parte que le beneficia, porque cuando pasa su competencia ayuda al siguiente. De verdad que es una chica que hay que motivarla, porque sabe lo que quiere y lucha siempre hasta conseguirlo y como repito, estoy seguro que en un futuro destacará a nivel nacional e internacional”, finaliza.

Para concluir el entrenador invitó a los que deseen practicar la disciplina, “estamos ubicados en Avenida Acueducto 401-D y nuestro Club se llama Tae Kwon Do Xalapa, ahí nos pueden visitar cuando gusten”, concluye.