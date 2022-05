Joven promesa: a sus 19 años “Tachi” Rojas destaca en el box

Jonathan Rojas Jardines conocido en el mundo del boxeo como “Tachi”, es un joven de 19 años que crece a pasos agigantados en los cuadriláteros y todo gracias a la disciplina que tiene en cada entrenamiento.

Es habitante de La Pochota, popular colonia del puerto de Veracruz y sobrino del boxeador internacional y excampeón del mundo, Tomás “Gusano” Rojas.

Aunque hay mucho acercamiento con su tío, su ídolo, “Tachi” tiene propio estilo forjado desde los 9 años de edad y es gracias al entreno al que se somete con su señor padre, Fortino Rojas Gómez, su formador.

Te puede interesar: ¡Oro para la UV! Logran el podio en Gimnasia Aeróbica

Deportes Conoce a Carlos Rodríguez, campeón de la primera edición de Mr. y Miss Tutunaku

El pugilista tiene 38 peleas en amateur en las que sólo perdió dos; en el plano profesional ha contendido en 9 ocasiones que dan como resultado 6 triunfos, 2 derrotas y un empate.

Rojas Jardines ha visitado con el box, Monterrey, Oaxaca, Zacatecas, Ciudad Juárez, Querétaro, Guadalajara, Cardel, Poza Rica, Río Bravo, entre otros, además ha conseguido medallas de oro, plata y bronce en un estatal, un regional y un nacional, respectivamente.

En reciente visita a la capital del estado de Veracruz, el pugilista hizo una parada en Diario de Xalapa para platicar parte de su brillante carrera boxística.

Durante la entrevista en esta casa editorial, confesó que el boxeo lo inició viendo a su tío, pero fue su papá el que lo motivó a dar ese paso en este deporte que ahora practica con mucha dedicación y con metas que cumplir.

Rojas Jardines ha visitado con el box, Monterrey, Oaxaca, Zacatecas, Ciudad Juárez, Querétaro, Guadalajara, Cardel, Poza Rica, Río Bravo, entre otros | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Mi papá me jaló a este deporte. Antes veía a mi tío, pero nunca entrené como tal, hasta que mi papá me dijo vamos a entrenar y de ahí a la fecha; recuerdo que tenía 9 años de edad”, destacó.

Dice que ahora con el nivel que tiene buscará subir a 8 round sus peleas para colocarse en peso pluma y estar en preparación y buscar oportunidad de continuar trascendiendo, “porque estoy mentalizado en un campeonato mundial juvenil”, destaca.

La última pelea de “Tachi” Rojas fue en Tlaquepaque, Jalisco en donde logró contundente nocaut en el sexto episodio sobre “El Temible”, Ernesto García, pugilista que entró de relevo por Daniel Zaragoza Jr., quien de último momento se reportó enfermo.

Buscará subir a 8 round sus peleas para colocarse en peso pluma y estar en preparación para buscar la oportunidad de continuar trascendiendo | Foto: Cortesía | Jonathan Rojas

En ese combate el veracruzano ajustó su técnica por el cambio de rival y aunque los estilo eran parecidos el de el rival en turno y Zaragoza tuvo su grado de dificulta, sin embargo “Tachi” mostró experiencia y ganó merecidamente ese duelo.

“Jona” reconoce la posición en la que está es gracias al apoyo de su padre Fortino Rojas Gómez, “de mi tío Tomás, así como el de mi amigo y patrocinador, Antonio Ponce, quien me ayuda demasiado en mi carrera que empecé con mi padrino Orlando, Gerardo y Roberto Sánchez”, dijo.

Comenta que en julio planea una palea, aunque no tiene nombre del rival es un hecho que subirá al ring en ese mes, por lo que se enfoca en trabajar todos los días con su equipo de entrenamiento.

Confesó que el boxeo lo inició viendo a su tío, pero fue su papá el que lo motivó a dar ese paso en este deporte | Foto: Cortesía | Jonathan Rojas

Tomás Rojas, tío del boxeador se mantiene cerca él para compartirle tips que puede utilizar en sus combates, “él me dice que pegue y me mueva para que no me peguen. Cuando está en el entrenamiento me corrige detalles que luego no vemos nosotros, pues tiene mucha experiencia”, platica.

Rutina de Vida

“Tachi” entrena todos los días a partir de las 6 de la mañana, regresa a casa, desayuna, descansa y luego se marcha al gimnasio para continuar con su preparación; en caso de que esté una pelea en puerta, por la tarde realiza una sesión más fuerte.

El box es parte de su vida, sin embargo se da tiempo de tomar un descanso y distraerse con algún videojuego en casa y cuando no, reposa lo mejor posible para estar en forma y entrenar al siguiente día con más fortaleza.

Para continuar con el buen nivel que tiene ha dejado de asistir a fiestas o reuniones con familia o amigos, porque está mentalizado en su plan dentro del boxeo que es un campeonato mundial juvenil y a futuro uno mundial, por lo que por ahora deja lado la diversión que cualquier joven de su edad vive.

En caso de que esté una pelea en puerta, por la tarde realiza una sesión de entrenamiento más fuerte | Foto: Pexels

Para él la diversión está en el entrenamiento y arriba del ring, “para mi no es ningún sacrificio no ir a una fiesta por prepararme, al final estoy haciendo lo que me gusta, además cuento con el apoyo de mis hermanas Lorena, Esmeralda, Mayli y Ashly, así como el de mi mamá; ellas motivan a dar lo mejor de mí para alcanzar mis objetivos planteados”, confesó.

Y agregó: “Aunque mi mamá se pone nerviosa cuando voy a boxear, me brinda su bendición y apoyo, porque sabe que estoy haciendo lo que me gusta mucho”, indicó.

Para “Tachi” el box es un deporte “bonito lleno de disciplina en el que conoces a mucha gente y te rodeas de personas exitosas, además conoces muchos lugares”, compartió.

Para finalizar Jonathan dijo que con trabajo “podemos lograr lo que nos hemos planteado, se que no es fácil, pero si nos enfocamos lo vamos a conseguir. Hay que mantenerse humildes en cada cada momento, tanto en la derrota como en la victoria. He aprendido mucho en las derrotas y creo que podemos llegar muy lejos con trabajo y dedicación”, concluyó.