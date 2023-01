Joven motociclista compite para estar entre los mejores a nivel mundial

El juvenil motociclista José Antonio García Ferto tiene las metas claras; a los 14 años trabaja para colocarse entre los mejores del país y cumplir la edad para acudir a los eventos más importantes del mundo que se realizan en Argentina, Italia y España.

Su objetivo solo lo podrá lograr con dedicación, expresa. “ahora mi sueño es llegar a ser de los mejores del país y, por qué no, ser el mejor motociclista de Enduro de México". A los eventos mundiales y ser reconocido también tiene que ver con entrenar fuerte para ser un buen ejemplo para los jóvenes veracruzanos.

Te puede interesar: ¡De fiesta! Regresa la actividad en la Liga Escolar Permanente

José Antonio enfatiza que en este momento está enfocado en el campeonato nacional de Enduro; pero también en su formación académica porque cursa el tercer año de secundaria en el Centro Escolar el Tajín, en Coatepec, pues él vive en Jalcomulco.

El deportista veracruzano reitera que aunque es joven todavía y está en desarrollo para lograr convertirse en un motociclista serio y reconocido, siempre lo hace con las enseñanzas de su padre que fue quien le enseñó todo, “él fue un gran competidor”.

José Antonio García Ferto cursa el tercer año de secundaria | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Deportes ¡Por la octava victoria! “Tachi” Rojas, listo para el 2023

“Mi papá es mi mentor, fue él que me dio este gran placer de manejar una moto”. Recuerda que empezó a conducir una moto desde los nueve años. Sin embargo, agrega que sus inicios los hizo en una bicicleta de montaña desde los 3 años, fue donde comencé a gustar de la adrenalina, pero al final terminó por escoger la moto que es lo que más le gusta.

De los peligros que implica conducir una motocicleta a alta velocidad, comenta que sería riesgoso que no tuviera el equipo adecuado, pero lo tiene y lo hace más seguro. “Es muy seguro, claro que siempre hay peligro, es más me he caído varias veces”, comenta con una gran sonrisa.

A sus catorce años explica que ha acudido a participar en bastantes competencias; más de 50 eventos en distintos estados del país y también en Estados Unidos.

De su experiencia en una competencia juvenil en el estado de Texas, remarca que se siente orgullo porque tuvo un buen desempeño en el motocross. “Obtuve un buen lugar en mi categoría, allá corría en una moto más pequeña”.

¿Cuál es la meta para el deportista veracruzano?

Lee más: Bárbara Méndez logra título nacional de TKD

José Antonio explica con orgullo que en los campeonatos regionales y nacionales ha logrado distintos logros importantes. Su meta también es acudir al llamado sería Sierras poblanas, que importante por los retos que representa para los motociclistas.

Expone que cuando conduce en una competencia va enfocado en el terreno que tienen delante, porque de lo contrario es un riesgo, “cualquier descuido es malo en ese momento”. Cuando compite, dice que no puede pensar en otra cosa, sino en lo que tienen enfrente, en el terreno y en las dificultades que se presentan en cada metro en que avanzas”.

Deportes ¡Reflejos de águila! Fotógrafo deportivo te explica cómo retrata el movimiento

En esos instantes, cualquier descuido puede llevarte a cometer un error y eso te lleva al suelo. “Me concentro en lo que sigue, no en lo que ya pasaste, ni tampoco en los juegos o en la escuela, hay que ir enfocado en lo que va. Se debe ir pensando en lo que tienes enfrente para irlo pasando y evitar una caída”.

El joven José Antonio reiteró que en este momento su única meta es llegar a participar en los mejores pilotos de todo el mundo. “Quiero estar en el top de los más reconocidos del país para poder representar a México”.

Subraya que espera con ansias cumplir los 17 años porque eso le permitirá participar en los eventos más importantes del mundo, ahora está en el ámbito de los juveniles. “Mi objetivo es tener el nivel para llegar a las máximas categorías”, concluye.