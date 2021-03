La discapacidad no limita, dice la triunfadora Nely Miranda

Veracruz, Ver.- Nely Edith Miranda Herrera es una mujer que gracias al deporte ha logrado abrir brechas que quizás tiempo atrás eran prácticamente imposibles de alcanzar.

A sus 48 años y prácticamente una vida dedicada a la natación paralímpica Nely se siente orgullosa por haber contribuido con su esfuerzo, dedicación y constante lucha a que las mujeres deportistas, principalmente las atletas discapacitadas sean aceptadas, valoradas y apoyadas como se merecen.

La lucha no ha sido sencilla y a través de los años la ha librado tanto dentro de una alberca como fuera de ella y cree que lo ha hecho con muy buenos resultados.

“Creo que el mayor aporte como mujer es demostrar que una discapacidad no te limita a crecer y a tener objetivos para poder alcanzarlos yo creo que eso ha sido una parte fundamental y no solamente para motivar a más mujeres sino también a niñas que obviamente no se imaginan que una persona en silla de ruedas con una discapacidad pueda practicar algún deporte y cuando lo ven dicen yo quiero hacerlo si ella que está en una silla de rueda lo puede hacer yo creo que también puedo lograrlo”.

Para la campeona parapanamericana, paralímpica y mundial llevar ese mensaje de que todo es posible, que trabajando duro, con mentalidad, disciplina se pueden alcanzar todos los objetivos y sueños que uno se trace, eso para ella es quizás el mayor aporte que ha dado ya en más de 30 años de carrera, motivar a todos de que se puede y principalmente a las mujeres.

Los golpes que la vida le ha puesto en el camino no han sido obstáculo para que Nely en su momento era una joven dedicada al modelaje, a la conducción y con un futuro muy prometedor, se haya ido para abajo y por el contrario sus logros tanto dentro como fuera de la alberca hoy siguen siendo una inspiración para muchos.

“Yo creo que es un estandarte que llevamos muchas mujeres al poder tocar y representar a nuestro país y poner en alto el nombre de México el simple hecho de resonar y de escuchar tu himno nacional fuera de tu país y que sea una mujer también que lo haga sonar yo creo que también eso eriza la piel porque saben del trabajo, el esfuerzo y la dedicación que le damos día a día independiente si también nos dedicamos a otras cosas como ser madres, amas de casa y partirte también en otro ámbito dar lo mejor de ti en un entrenamiento para poder representar a tu país”.

A pesar de los éxitos, las medallas, los viajes y todos los logros que ha conseguido en su carrera, Nely ha tenido que recorrer un camino difícil, lleno de obstáculos que afortunadamente dice ha podido librar y la han hecho luchar hasta ahora para seguir activa.

“Lo más difícil es que crean en ti el que duden que no vas a poder enfrentar ciertos retos eso me pasó a mí al principio el mismo entrenador no creía en la capacidad de poder presentarme en unas olimpiadas y creer que en esas competencias simplemente el pánico iba a derrumbarme y no iba yo a sacar adelante esa competencia y ya no era el pensar si él creía o no en mi sino yo creo que la mentalidad de Nely en ese momento fue en creer en lo que ella había trabajado para poder demostrar que no era impedimento”.

Se prepara para Juegos Paralímpicos

Nely Edith Miranda Herrera, nadadora paralímpica/Foto: Cortesía | Nely Miranda

La atleta Premio nacional de Deporte 2008 reconoce que las mujeres viven diariamente desafíos y momentos difíciles que deben enfrentar.

“El día de hoy ya muchos años de estar dentro del deporte el ir saliendo adelante después de una operación volverme a reincorporar el que sigan creyendo el que digan que tu papel como deportista y como mujer no pueda ser suficiente para poner en alto el nombre de México también es algo duro”.

Actualmente se prepara para poder estar en los próximos Juegos Paralímpicos Tokio 2020, esa es una de sus metas para lo cual sigue preparándose.

“Si no llega a darse no pasa nada Nely sigue preparándose algo similar le sucedió y no fue por salud sino por otras cuestiones en Londres 2012 y no por eso me senté a llorar sino seguí trabajando dando lo mejor de mí en cada entrenamiento para precisamente cuando tuviera otra vez la oportunidad de presentarme en la competencia hacerlo dignamente y poniendo en alto el nombre tanto de Veracruz como de México”.

Como una mujer de retos y viendo hacia el futuro quiere seguir motivando a las mujeres, niñas, jóvenes y a toda la gente a través de sus pláticas de motivación y conferencias y seguir aportando su experiencia al momento de retirarse.

Nely quiere seguir disfrutando y seguir dando lo mejor de ella no solamente en lo deportivo sino en lo familiar como persona y como mujer.

“En cualquier momento de nuestra de vida nos vamos a retirar y hay que hacerlo de la manera que se presente sea bueno, sea malo, regular pero como se presente hacerlo, satisfecho de que lo que hiciste en el momento que pudiste hacerlo lo hiciste con amor, con pasión, con disciplina sobre todo con la lealtad de decir di todo lo que tenía que dar”.