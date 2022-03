Listo, selectivo para Macro de Atletismo con 193 veracruzanos

Queda lista la delegación que asistirá del 18 al 22 de abril al Macro Regional de Atletismo que se realizará en la ciudad de Mérida, Yucatán; en total son 193 los deportistas representante de 26 municipios de la entidad Veracruzana.Xalapa es la delegación más numerosa con 45 representantes; 21 en la rama femenil y 24 en la varonil, en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 años.

El listado quedó conformado luego de las actividades que se realizaron en la capital del Estado en donde se reunieron 500 deportistas para buscar un boleto a dicho evento; los avancen del Macro, representarán a Veracruz en Juegos Nacionales de Conade que se realizarán en Sonora.

Los municipios que aportan deportistas son: Acayucan aporta 29, 21 en la femenil y 8 en la varonil; Boca del Río con 26, con 9 en la femenil y 17 en la varonil; Minatitlán con 19, 11 en la rama femenil y 8 en la varonil; Coatepec lleva 5 en la rama femenil y 6 en la varonil para un total de 11, y Orizaba aporta una decena de atletas, 7 mujeres y 3 varones.

También Actopan, Álamo, Alvarado, Banderilla, Coatzacoalcos, Cuitláhuac, Córdoba, Jaltipan, Martínez de la Torre, Misantla, Perote, Poza Rica, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Sayula, Tierra Blanca, Tlalixcoyan, Veracruz y Xico aportaron atletas a la Selección de Veracruz que participará en el Macro Regional de Atletismo.

Las pruebas en las que participarán los veracruzanos son: 80 metros Vallas, Salto de Altura, Lanzamiento de Martillo, Lanzamiento de Bala, 400 metros planos, 400 metros Vallas, Salto Triple, Lanzamiento de Jabalina, Heptatlón, 10,000 metros Marcha, 5000 metros planos, 80 metros planos, 100 metros Vallas, 600 metros planos, 1500 metros planos, Lanzamiento de Disco, Salto de Longitud, 3000 metros Marcha, 2000 metros con obstáculos, 5000 metros marcha, 3000 metros con obstáculos, 800 metros planos, Salto con Garrocha, 110 metros Vallas, 200 metros planos, 300 metros planos.

Participarán en el Macro Regional Mérida, Veracruz, Puebla, Oaxaca, UNAM, Tabasco, Campeche y Yucatán

En primera semana se abril se realizará una competencia nacional de Gimnasia Rítmica que tendrá como sede las instalaciones del Club Oro de Costa Verde del puerto de Veracruz.

De acuerdo con lo informado la justa será el 9 de abril en la que estarán competidoras de carácter nacional y que el método de competencia será por club.

Así mismo indican que por la nueva normalidad no podrán entrar en masa al evento, por lo que la competencia será por presentación de cada club, así lo dice la directora de Club de Oro, Claudia Lizeth Torres Cruz. La organización invita a padres y madres de familia interesados en que sus niñas practiquen este deporte. Pueden solicitar información a número al 2294904444 o acudir a las escuelas afiliadas: Club de Oro Orizaba, Club de Oro Veracruz, Club de Oro Costa Verde, Club de Oro Mocambo Select.

El evento reunirá a destacadas competidoras. | Foto: Cortesía Organización | Diario de Xalapa

Claudia Lizeth Torres Cruz, directora del Club Oro fue reconocida por su exitosa trayectoria profesional en el ámbito educativo-deportivo con el Premio Veracruzano de Calidad y Excelencia Educativa Deportiva. “Estoy muy emocionada por este reconocimiento, por tener en mis manos este premio; sí supieran todo lo que hay atrás de esta trayectoria; lucha, trabajo, compromiso, lágrimas, derrotas, victorias, en fin hay de todo y todavía falta mucho por recorrer y a seguir trabajando por el deporte veracruzano”, dijo.