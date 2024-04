Libna Maciel rompe estereotipos en el cuadrilátero; debutó a los 16 años y sigue triunfando

Córdoba, Ver.- En el mundo de la lucha libre es difícil el ingreso de las mujeres pero no es imposible, te contamos la historia y parte de la trayectoria de Libna Maciel, luchadora profesional originaria de la ciudad de Córdoba Veracruz.

Actualmente tiene 24 años de edad y debutó en el cuadrilátero cuando apenas tenía 16 años.

"Desde el 2015 debuté, ya llevo 8 años en esto, mi formador y entrenador es mi papá, Hades Maciel, pero además Crazy Star, Indio salvaje, y Fireboy, luchadores profesionales que son parte importante de mi historia".

En entrevista, refiere que un verdadero luchador tiene que pasar por una preparación ardua y llena de altas y bajas, ganarse el derecho de portar una máscara y subir a un ring, es algo por lo que se tiene que esforzar mucho y más aún siendo mujer.

¿Cuál es la preparación que debe recibir un luchador profesional?

Para ser luchador se debe preparar desde la base que es la lucha grecorromana, tener una condición física sin igual y resistencia, mentalmente deben estar preparados para recibir los golpes y ser muy inteligentes para sobresalir ante el rival, prepararse a ras de lona con llaveo y contrallaveo, movimientos aéreos y de alto impacto, es una cantidad de conocimientos enormes que deben tener en cuenta para ser un luchador completo, explicó.

Para mucha gente que opina que es un espectáculo y nada es real señala lo siguiente: "invito solo a qué aguanten un entrenamiento de lucha, es algo súper complejo y difícil para llamarlo así, somos un deporte espectaculo y no hay nada igual".

Para la entrevistada la lucha libra es una pasión que vivió desde pequeña, "crecí viendo a mi papá y a sus compañeros como Neutron, Lazzerman, Fire Boy relámpago, Sombra Nazy, súper Orión, Halcón Infernal entre otros grandes del deporte y siempre quise estar en el lugar de ellos, es una energía que pocas cosas te igualan".

Actualmente tiene 24 años de edad y debutó en el cuadrilátero cuando apenas tenía 16 años | Foto: Cortesía / Libna Maciel

Además pocos de sus amigos conocen su identidad pues es una luchadora enmascarada, "a mí me inculcaron la vieja escuela y no soy de andar contandole a todo mundo que soy Libna Maciel, mi máscara tiene un respeto el cual no pierdo así que realmente no conocen está fase de mi para decir algo al respecto".

Refiere que en ámbito de la lucha libre admira a varias personas, "hay varias personas, puedo decir que yo crecí viendo a los ídolos locales yo no fui de ver a los ídolos de televisión, mis ídolos fueron siempre Hades Maciel, Sombra Nazy, Lazzerman, Neutron, Indio Salvaje, Crazy Star y actualmente hay muchos buenos compañeros como mi pareja Bestia Azteca, King Warrior, Rey Kingston que a nivel local están haciendo muy buen trabajo entre muchos mas".

Su meta en la vida es demostrar que aunque es mujer se puede medir con los hombres "y nunca me achico frente a nadie, por algo siempre eh sobresalido de las mujeres luchadoras de la región, yo crecí y me forje recibiendo golpes de luchadores recios como Crazy Star, Destroyer, Vega entre otros y siempre quiero demostrar que un género no define mi calidad de luchadora y siempre quiero demostrar eso".

Libna entrena en Orizaba con ALLP con sus profesores Billytroniks y Rey Azteca y en Córdoba en la Arena Coliseo Cordobés con los profesores, Sombra Nazi, Neutron o Hades Maciel.

Finalmente indica que próximamente estarán presentes en la arena Coliseo Cordobés como es costumbre y dando un espectáculo único en Orizaba casa Vegas el 26 de abril.

