Marcela Rodríguez destaca como formadora de niñas campeonas en gimnasia

Marcela Rodríguez es destacada entrenadora de gimnasia aeróbica y seleccionada nacional en su disciplina; es originaria de Culiacán, Sinaloa con 7 años viviendo en Xalapa, lugar al que llega por amor a su esposo; actualmente forma a niñas xalapeñas campeonas en Marce’s Gymnastic Club.

Recientemente participó con 22 de sus alumnas en el Campeonato Nacional de Gimnasia Aeróbica de Culiacán, evento que recordarán por siempre, pues dieron cátedra al ganar varias medallas y lugares en la selección nacional mexicana.

La entrenadora en Trio Senior, logró plata con Mariam Soto y Leslie Lopez y un lugar en el equipo mexicano que irá al Panamericano, en Lima, Perú en noviembre de 2023; tres alumnas más ganan el mismo derecho.

“Como gimnasta y entrenadora estoy muy contenta, pues obtuvimos excelentes resultados en el nacional y ahora quedamos ranqueadas al Panamericano, por eso estoy muy orgullosa”, dijo para Diario de Xalapa.

Marcela Rodríguez pone gran empeño en el desarrollo de sus estudiantes | Foto: Cortesía: M. Rodríguez

¿Cuáles logros obtuvieron sus alumnas?

Deportes Abogado xalapeño es apasionado del montañismo; la vida de Guillermo Ramírez

En el campeonato nacional, Marce’s Gymnastic Club, representó a Veracruz dignamente, pues lograron 5 oros; fue en Trío DNA, Aerodance DN, Grupo DNA, Individual Femenil DNA e Individual Femenil DNB; también la plata en Trío Senior y dos bronces en Aerodance Age Group y Trío Age Group; en Individual Femenil Age Group, cuarto lugar.

Las participantes fueron: Renata Parra, Frida Prieto, Frida Cordoba, Jimena Solis, Karen Nuñez, Aura Hernández, Giselle Rivera, Litza Romero, María Carreón, Vania Zúñiga y Fernanda Martínez.

También, Suzel Viccon, Ariann Hernández, Nayeli Flores, Danna Flores, Jimena Parra, Milah faltan, Laura Tafnes, Rosana Mora, Mariam Soto, Leslie Lopez y Marcela Rodríguez (entrenadora).

El conocimiento de la gimnastas lo adquieren con mucho esfuerzo y por enseñanza de Marcela Rodríguez, también por disposición de los padres en llevarlas a entrenar y sobre todo, los deseos de las niñas de triunfar.

La entrenadora inició a forjar su conocimiento a los 4 años de edad en Culiacán, Sinaloa con la gimnasia artística que practicó hasta los 16 años siendo seleccionada estatal toda su vida deportiva; logró por 11 años ser campeona de su estado y entrenó a la par de las internacionales mexicanas Alexa Moreno y Ana Lago.

Lee más: Triunfa Anahí León Becerril en el Triatlón Fuga de Isla de Boca del Río

Su nivel de competencia la colocó en Nivel Élite y Nivel Fit; al ingresar a la universidad conoció la gimnasia aeróbica y fue invitada, pues conocieron el destacado currículum que tenía; también fue tres veces mundialista, logrando ser la 9 del mundo con aerodance, además fue multicampeona nacional en modalidades de trio, parejas y grupos.

¿Cómo hace entrenamiento con niñas?

Cuando llegó a Xalapa trabajó para la Universidad Veracruzana, dejando importante huella; ahora forma a niñas campeonas.

“Me encanta y me pone muy feliz transformar niñas que no hacen nada, en una gimnasta, en niñas seguras y empoderadas; eso a mí me llena de felicidad y mucho orgullo”, comentó.

Deportes La veracruzana Viviana del Ángel logra plata en Mundial de Clavados de Japón

Del nacional dijo que, “ha valido el trabajo y esfuerzo de toda la temporada y se vio reflejado en los grandes resultados que obtuvimos, pues todas las niñas lograron una medalla”.

Ver a sus alumnas triunfar la motivan a invitar a más niñas a que vivan la experiencia de la disciplina: “Pueden hacerlo en Marce’s Gymnastic Club; entrenamos lunes, miércoles y viernes; tenemos clases pruebas gratis; pueden buscarnos en Instagram: “Marce’s Gymnastic Club” o Facebook con el mismo nombre, o bien por Whatsapp: 6672274063”.

Por último agradeció a las madres y padres por el esfuerzo que hacen con sus hijas para competir fuera del estado, “además de llevarlas al entrenamiento, por eso muchas gracias. A mis alumnas les digo todo está en la mente y si tienen sueños luchen por ellos, trabajen por ellos, no se den por vencidas; estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado, además de lo que estamos y vamos a lograr todavía; el proyecto que tengo con ellas es muy grande. Hay niñas que llegaron con miedo al público y miedo al hacer una rutina; algunas lloraban, y la seguridad que ahora tienen, más que ser grandes gimnastas, esto les servirá para toda su vida”, concluyó.