María Jimena y Valentina, voleibolistas, entrenan para ser seleccionadas nacionales

En junio habrá un Panamericano de voleibol y México es sede, por lo que María Jimena Cruz Solar y Valentina Oliva Hernández, preseleccionadas nacionales buscarán ser del combinado juvenil que participará en el evento. María Jimena es de Coatzacoalcos y Valentina, xalapeña y ambas participaron en los Estatales en el que Xalapa destacó.

En visita a Diario de Xalapa, platicaron que desean ser elegidas para el próximo evento internacional. "Ser preseleccionada es muy padre y ahora quiero estar en la selección Sub 20, porque deseo estar en el panamericano que será en México en junio y para eso me concentro trabajando", expresa, María Jimena.

La jugadora tiene 18 años de edad y es Coatzacoalcos; ella estudia sexto semestre de Bachillerato es seleccionada Sub 18 y preseleccionada Sub 20. Ha participado en Olimpiadas Nacionales; 2018 logró medalla de Bronce, además participó en 2019, categoría Sub 18 en un mundial. La jugadora agradece a su familia el apoyo que requiere para continuar triunfando en el voli y para no fallarles, "entreno duro con trabajo específico", indica. Señala que su meta a corto plazo es estar en la Sub 20 que estará en el Panamericano, además otra de sus metas es "terminar mi universidad con buen promedio y jugar profesionalmente". Por su parte la xalapeña Valentina de 15 años, estudiante de secundaria, admite que no cree que es preseleccionada, "me emocioné demasiado al saberlo, todavía no creo que esté pasando esto", platica.

La jugadora cuenta con 4 años en la disciplina con Xalapa Vip con el que ha participado en torneos en Aguascalientes, Ciudad de México, Acapulco, Córdoba entre otros. Destaca que continuará trabajando para cuando se concentre con la preselección "porque deseo ser seleccionada y estar en eventos internacionales como mi compañera", explica.

Ella se considera buena jugadora "porque primero hay que creérsela para luego ir dando pasos y claro con mucho trabajo, porque no es fácil, pero con lo que he aprendido con el profesor Ignacio se que llegaré lejos", comenta. Sus planes a corto plazo es ser de selección y jugar a un alto nivel. "Deseo ser de selección pero es paso a paso. También pienso en mis estudios. La verdad deseo continuar jugando voli, porque he conocido muchas personas, además que te da oportunidad de triunfar, así como becas escolares".

Valentina aunque tiene agenda llena siempre se da tiempo de estar con sus seres queridos y con sus mascotas que son un husky llamado "Ruso"; un bulldog de nombre "Roberta" y un Chihuahua al que le llama "Shelia".