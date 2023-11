Atletas piden mayor seguridad tras fallecimiento de competidor en Ixhuatlán de los Reyes

Luego de darse a conocer el fallecimiento de un atleta que participó en un Ultra Trail en Ixhuatlán de los Reyes, municipio localizado en la zona centro del estado de Veracruz, deportistas de Xalapa opinaron al respecto de este hecho que habría ocurrido, porque el deportista perdió el camino y cayó en un barranco donde fue encontrado sin vida.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento del deportista en el Ultra Trail de Ixhuatlán de los Reyes?

De acuerdo a los reportes, el accidente sucedió en una zona conocida como Tlalchy y el cuerpo del deportista fue hallado por familiares luego de notar su ausencia y hacer peticiones de ayuda para dar con su paradero a través de las redes sociales.

Por esta situación, atletas de Xalapa coincidieron que la responsabilidad es compartida, sin embargo, piden a los organizadores de estos eventos poner mayor seguridad y marcar mejor las rutas, además a los participantes asistir con toda la seguridad, ir bien preparados y avisar a sus familias donde correrán.

¿Qué opinan deportistas xalapeños sobre el fallecimiento del atleta en Ixhuatlán de los Reyes?

El deportista máster y fundador del club Star Runners, Freddy Viveros lamentó la situación y destacó que la responsabilidad de este accidente recae en ambas partes. “Nosotros como deportistas sabemos lo que conlleva hacer este tipo de eventos”, explicó.

Sin embargo, menciona que es muy importante la señalización por parte de la organización y no poner gente donde el riesgo se ve mayor. Reconoce que no ubica el lugar en el que sucedió el accidente aunque para que haya pasado eso, la zona podría ser algo complicada “y realmente hay mucha responsabilidad por parte de la organización”, puntualizó.

Explicó que desafortunadamente la organización de estos eventos se volvió un negocio, además dice que muchos se van a los trail por la situación de la prohibición de las competencias en Xalapa. “Entonces se van allá y es gente que posiblemente no tiene la experiencia, creo yo, y no ponen las medidas correspondientes, a que me refiero, hay que poner gente en todos los lugares, hay que poner vallas o líneas que digan que hay que tener más cuidado, porque se supone ellos hicieron el recorrido, pues saben donde están los riesgos”, explicó.

El deportista indicó que probablemente, “le haya dado algo, que eso es algo ajeno, ya se verá después, pero sí a lo mejor le dio un infartó y por eso cayó o se tropezó, no sé, pueden ser muchas cosas, pero realmente los organizadores deben poner más énfasis en ese tipo de eventos, porque son rudos, los he visto”.

Advierten sobre responsabilidad de organizadores

La deportista Norma Guevara dijo que sí hay responsabilidad de parte de los organizadores, como parte del corredor, “los dos tienen responsabilidades en una competencia”. Y es que, precisó que, aunque los atletas que participan firman una responsiva, esta es válida en situaciones de salud como un infarto, sin embargo, aclara que si se trata de un accidente, la responsabilidad es de los organizadores. “Porque es un accidente y no algo de salud, entonces los organizadores tienen parte de la culpa”, explicó.

Agregó que suele pasar esto por la falta de filtros en cada kilometraje que sirve para ver los corredores que van pasando y al no haber una barredora pasa eso, dijo.

“En este tipo de trails que se hacen en Xalapa y el estado no tienen ningún filtro para que los corredores sepan si ya llegaron todos a la meta. Ellos terminan su competencia porque ya calcularon el horario que llegaron y premian y no tienen un chip que identifique los que ya pasaron. La verdad en esta competencia que hicieron sí es mucha la responsabilidad de la organización del accidente que tuvo este compañero, porque si lo conocemos”.

Explicó que como organizadores “deben pensar humanamente primero, antes de decir me llevo esto a la bolsa, primero por humanidad se hacen por los atletas, por ellos se hacen estas competencia, nosotros somos por ellos”, dijo.

Y agregó: “Un buen organizador es aquel que le da al atleta todos los beneficios en toda la competencia en premiación, ruta, hidratación, kit”, indicó y además comentó deben ir los kilómetros marcados, que haya filtros, barredora, “la organización es para un atleta, se puede tener todo eso, pero si al atleta no lo convences con eso, no es una buena competencia, como organizador tenemos la culpa de tener o tener un buen evento”.

Se puede prevenir la tragedia

La xalapeña Tete Alanís, del club Star Runner, señaló que la responsabilidad en la muerte del atleta podría ser de ambos lados. Y es que, coincide en que los organizadores sí tienen la obligación de marcar la ruta, a fin de que los participantes no se pierdan.

“Creo que es responsabilidad compartida, también debe haber alguien de la organización que debe asegurarse si las personas llegaron o no llegaron o poner algunos puntos de referencia donde tengan cierta supervisión de los competidores, porque a lo mejor este accidente se pudo prevenir si alguien se hubiera dado cuenta a tiempo y el participante hubiera sido atendido oportunamente”.

Explicó que los corredores “debemos llevar todo el equipo que nos piden en las competencias y a veces no lo llevamos y si llevamos todo este tipo de prevenciones creo que al final los accidente se pueden prevenir”.

Atletas deben prepararse para las rutas

El atleta de Perote Leonardo David, estudiante de Ingeniería Química en la UV, explicó que lo que sucedió es responsabilidad entre corredor y la organización, además debe haber más responsabilidad en la carreras como marcar rutas “y seguridad de uno mismo, porque cuando uno corre debe tener medidas de seguridad”.

Además dijo que deben saber donde competirán, “si no saben mejor no ir para no arriesgarse. Mientras que a los organizadores deben mejorar sus rutas y marcar mejor los señalamientos y tener staff para que apoyen en los caminos".

En esto coincidió el deportista Jesús Omar Ortiz Hernández quien reconoce que los atletas deben estar conscientes de lo que está realizando y deben de prepararse de acuerdo a lo que implica cada competencia. “Esa es la parte del deportista que debe prepararse para el tipo de competencia en la que estará”.

Por cuanto hace a los organizadores, destaca que durante la ruta es importante que evalúen la seguridad y que estas estén bien señalizadas aunque no en todas las competencias ocurre. “Es muy normal que falten señalamientos durante las rutas y eso puede ocasionar o ocasionar accidentes”.

Finalmente, Rosi Elena, joven atleta se pronunció a favor del reforzamiento de la seguridad de este tipo de carreras ya que hay muchos casos en los que son las primeras carreras de los atletas y no se tiene idea de las rutas. “Los deportistas recomiendo que avisen a sus familiares a donde van, que no vayan solas, sin ver a otras personas que se acerquen con ellos. Además que busquen ayuda si van solos, o estén cerca de alguien porque suceden cosas de la nada y no se sabe que hacer”, concluyó.