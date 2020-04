Pachuca Veracruz espera retornar pronto a sus actividades 

Veracruz, Ver.- El Centro de Formación Pachuca Veracruz cumplió oficialmente 31 días de haber suspendido sus actividades y aunque ha establecido un programa de trabajo a distancia con todas sus categorías, espera muy pronto volver a la actividad en la cancha.

Por lo pronto la coordinación deportiva de esta filial del Club Pachuca de la Liga MX a cargo de Omar Zamora Ruiz, supervisa los trabajos que en forma remota realizan sus alumnos.

Se trata de entrenamientos de preparación física y técnica, donde los alumnos del CEFOR deben completar en casa las rutinas que sus entrenadores les han compartido.

Se evalúa la correcta realización de los ejercicios, mismos que son videograbados y entregados a los entrenadores, los cuales hacen las indicaciones de mejoras o correcciones a través de mensajería telefónica.

Algunos de estos trabajos son publicados en las plataformas digitales del Centro de Formación, con la idea que el resto de los alumnos ejemplifiquen sus entrenamientos y cumplan con los objetivos planteados.

Cabe mencionar que los equipos Sub 13, Sub 15 y Sub 17 están en permanente contacto con sus cuerpos técnicos de cara a lo que será la reanudación de la Liga Nacional Juvenil, en la que los tres planteles se ubican en los primeros lugares de grupo con amplias posibilidades de clasificar a la liguilla.

Destaca que a estos futbolistas se les brindan algunas charlas técnicas y tácticas, siempre buscando que la inactividad en cancha no les pese tanto al momento de regresar.