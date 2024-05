Desafió a la vida y ganó, conoce la historia de Tony Prieto, el jugador de Mexicah UDC

En cuestión de horas, la vida del jugador xalapeño campeón del Futbol Americano Profesional con los Mexicah de la Universidad del Conde, “Big Tony”, dio varios vuelcos repentinos; pasó de la gloria a la adversidad y la desolación, para nuevamente renacer de las cenizas hacia un sendero de redención que lo llevó al mismo lugar donde inició su calvario, pero ahora a una competencia de fisicoculturismo, años después de que no le daban esperanzas de volver a caminar.

Para Tony Prieto, “Big Tony”, como le dicen sus amigos, la vida cambió en pocas horas, hace algunos años, cuando un tumor de médula espinal le apartó del juego estelar donde Mexicah UDC derrotó a la selección nacional Lofax 68-0 en el 2019; enseguida le siguió una angustiosa inmovilidad en el cuerpo cuya gravedad se manifestó en un diagnóstico reservado.

El futbol americano ha sido su vida. Como casi todos los jugadores que han participado desde pequeños en todas y cada una de las categorías que se manejan en este deporte, Tony comenzó desde niño a practicar el deporte que forjaría su carácter y más adelante también se interesó por el fisicoculturismo; basta con verlo físicamente para entender que la disciplina y los sacrificios han sido parte de su formación como jugador de futbol americano profesional y como fisicoculturista.

Para Tony Prieto, "Big Tony", como le dicen sus amigos, la vida cambió en pocas horas

Durante los primeros meses del 2019 el nombre de Tony Prieto comenzó a manejarse en importantes medios de comunicación veracruzanos, los cuales deban cuenta de su última hazaña: Tony había sido seleccionado en los Try Outs que el equipo de futbol americano profesional “Mexicah” organizó el 2 de diciembre de 2018 en la CDMX, para darle una oportunidad a que se sumaran a su róster jugadores nacionales, ya que la mitad de dicho equipo lo conformaban jugadores estadounidenses que habían visto acción en los más altos niveles de ese deporte en los Estados Unidos, como lo es el futbol colegial e incluso algunos de ellos pasaron por la NFL.

Cabe mencionar que “Mexicah” es un equipo de la Universidad del Conde, ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y cuyo rector y dueño ganó el torneo internacional. Pero, además, el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, en su infinito amor por dicho deporte, participó en 2019 con su equipo Mexicas en la LFA, Liga de Futbol Americano Profesional de México, quedando campeones en un memorable encuentro disputado en el estadio Azul. Sin embargo, dejó esa liga para invertir en una nueva apuesta: crear un equipo que jugaría en la International Arena Football League de los Estados Unidos a partir de mayo de ese año y resultando campeón.

Tony Prieto fue el único jugador veracruzano seleccionado en el equipo Mexicah que representó a nuestro país en el torneo de la IAFL.

Con un carisma que lo distingue, Tony externó en varias ocasiones que su participación en aquel torneo internacional era motivada por el deseo de servir de ejemplo para los pequeños y jóvenes veracruzanos que practican este deporte, para que entendieran que cuando se tiene un objetivo en la vida se puede alcanzar, por muy difícil que se vea.

¿Por qué "Big Tony" ya no pudo disputar la final?

Pero la vida le tenía preparada una última jugada a Tony Prieto y resulta que tras una serie de malestares que fueron incrementándose rápidamente, la semana previa al encuentro de Scrimmage de preparación que la escuadra Mexicah disputó en la CDMX contra selección nacional Lofax el 2 de marzo de 2019, Prieto ya no se pudo presentar como titular y un par de días más tarde los médicos le encontraron un tumor de médula espinal, ocasionándole pérdida súbita de movilidad en las piernas.

Enfrentar la adversidad con carácter y actitud, los cuales forman parte de la personalidad de un deportista exitoso como lo es Tony Prieto

Sin embargo, ante la adversidad, una vez más Tony se enfrentó como siempre lo ha hecho en los múltiples partidos que jugó, con la frente en alto y como todo un guerrero nunca perdió la fe. A final de cuentas estaba consciente de que pertenecía a una gran agrupación deportiva cuyo lema dice “Un Mexicah nunca deja a otro Mexicah” y sabedor de ello pidió ayuda en todo momento a sus compañeros y al dueño del equipo, el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, quien no dudó en brindar el soporte y ayuda necesarios para que este célebre jugador veracruzano pudiera salir adelante de este complicado episodio.

Fue así que después de haberse sometido a una delicada intervención quirúrgica a manos de expertos médicos especialistas y con tecnología de punta, “Big Tony” mostró una franca mejoría y bienestar que le permitió tener una rehabilitación exitosa que lo llevó a volver a caminar prácticamente de manera normal. Pero el buen Tony no se conformaría con volver a caminar, sino que su espíritu combativo lo hizo prepararse para una última gran prueba, ahora en el mundo del fisicoculturismo, otra de sus grandes pasiones, y es así que después de una intensa preparación física y mental y de ganar concursos previos de calificación logró un boleto para el evento realizado el pasado fin de semana en la “Sala de Armas” de la CDMX, donde concursó en la categoría de veteranos de 45 a 49 años y más de 80 kg, en el que obtuvo un excelente 4o lugar, no sin antes haber tenido que batallar una vez más con la adversidad, en este caso derivado de un malestar estomacal que le impidió alimentarse adecuadamente, no obstante, “Big Tony” siempre se ha crecido ante las circunstancias negativas y sacando como siempre lo mejor de sí logró una posición muy buena en esta dura prueba.

Vale la pena mencionar algunos detalles interesantes en esta historia que ya de por sí muestra diferentes aspectos que generan una enseñanza, como lo es el hecho de enfrentar la adversidad con carácter y actitud, los cuales forman parte de la personalidad de un deportista exitoso como lo es Tony Prieto. Nos referimos al hecho de pertenecer a una agrupación que realmente valora la importancia y trascendencia de todos y cada uno de sus integrantes al grado de manejar como eslogan Institucional el no dejar solo a ninguno de sus miembros que por cualquier circunstancia se han quedado atrás.

Durante los primeros meses del 2019 el nombre de Tony Prieto comenzó a manejarse en importantes medios de comunicación veracruzanos

Efectivamente, Mexicah de la UDC es una agrupación deportiva ganadora que forma no solo deportistas de alto nivel, como lo han demostrado los múltiples torneos que han ganado en prácticamente todas las categorías, sino que forma seres humanos íntegros, que mediante la disciplina forjan su carácter y valores que les son inculcados en el campo; ese es el objetivo principal de esta agrupación deportiva única en el país, ya que además es totalmente gratuita para cientos de niños y jóvenes que ahí juegan desde hace casi doce años. Todo esto gracias a la visión de su fundador el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, rector de la UDC y de la Fundación del Conde que preside su padre, el Ing. José Antonio Conde Ochoa.

Finalmente, y como es su costumbre, Tony Prieto ganó el respeto de sus jugadores, de sus fans y el de la comunidad periodística que ha vivido de cerca el desarrollo de Mexicah UDC y sobre todo que lo vivió hace cinco años y hoy nuevamente, por medio de la participación de “Big Tony”, ahora en los mejores circuitos del fisicoculturismo nacional; el veracruzano que nos enorgullece a todos y que tal y como nos lo prometió en sus diferentes entrevistas que le hicieron los medios de comunicación hace varios años en Veracruz: “Les prometemos que vamos a ganar”. Tony Prieto, tú ya eres un campeón, ya ganaste una vez más paisano, eres un ejemplo a seguir".

Y para el dueño del equipo Mexicah UDC y uno de los principales impulsores del deporte a nivel nacional, el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, nuestro respeto y admiración por tratar a sus jugadores como parte de su familia, tal y como también lo ha externado en diferentes ocasiones.

Vaya que quien apoya una causa de la manera en que lo ha hecho el Dr. Conde en diferentes ámbitos es porque sabe la importancia de ello y como dicen “para muestra basta un botón” y para lema nos queda claro que “Un Mexicah jamás abandona a otro Mexicah”.