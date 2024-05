Xalapeños Lucía Castro y Daniel Hernández triunfan en Mundial de Para Powerlifting

Los xalapeños Daniel Hernández Luna y Lucía Guadalupe Castro Callejas, ganaron medallas de oro, plata y bronce en la Copa del Mundo de Para Powerlifting que se desarrolla actualmente en Acapulco, Guerrero, en donde se presentan 128 deportistas de 18 países.

¿En qué categorías ganaron Lucía García y Daniel Hernández?

Daniel Hernández Luna en la categoría hasta 49 kg, logró dos medallas de oro; una por mejor levantamiento con 121 kg y la segunda fue por el mejor total con 237 kg.

Mientras tanto, Lucía Guadalupe Castro Callejas, en la categoría hasta 41 kg, logró una medalla de bronce y una de plata. El bronce fue por el mejor levantamiento y la plata la consiguió por el mejor total que fue de 199 kg. Este evento mundial es parte del proceso selectivo internacional a los Juegos Paralímpicos de París 2024 y es 23 al 26 de mayo.

El nivel es élite, pues hay competidores que buscan puntos para calificar a los Paralímpicos, en donde también están presentes tres medallistas mexicanos que son: Amalia Pérez Vázquez, Perla Patricia Bárcenas y José de Jesús Castillo, quienes fueron ovacionados durante la inauguración.

Deportes Tenista veracruzana Hanne Estrada derrota a sus contrincantes en República Dominicana

Desde Acapulco, la entrenadora de los dos atletas, Mariela Ferrer Sánchez expresó su sentir para Diario de Xalapa, por lo que consiguieron sus deportistas con los que ha trabajado por aproximadamente año y medio.

"Me siento muy contenta, porque ya se va reflejando poco a poco el trabajo el que venimos realizando con el equipo, muy contenta con Daniel y Lucía, quién es novata, pues tiene un año y meses y se fajó al hacer sus tres movimientos limpios, con decir que le quitó una medalla a la mejor", expresó.

Así mismo, indicó que eso es muy satisfactorio por el tiempo que lleva practicando este deporte Lucía, en comparación a su rival que tiene más tiempo.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Lucía Guadalupe Castro Callejas, en la categoría hasta 41 kg, logró una medalla de bronce y una de plata. | Foto: Cortesía / Comité Paralímpico Mexicano

"Entonces vamos por muy buen camino, estamos comenzando ya a trabajar con miras al siguiente ciclo olímpico, esto apenas está terminando y ya estamos pensando en lo que sigue, porque ahora estamos en eso. Vamos a esperar lo que pasa con Georgia, hasta que acabe el evento nos informarán como selección que pasa, quienes sí y quienes no van a seguir para Georgia, que es en junio, en Rusia, entonces estamos a la espera”.

Además, remarcó que este viernes participará David Montiel Caballero, quien buscará un lugar en la Selección Mexicana que participará en París 2024.

De sus atletas mencionó que están contentos, porque ahora ven el resultado del trabajo que han hecho, sin embargo, pide apoyo para ellos, pues indica que las becas no les alcanzan.

Puedes leer más: Club de Oro Veracruz destaca en competencia de gimnasia internacional [Fotos]

Los xalapeños Daniel Hernández Luna y Lucía Guadalupe Castro Callejas, ganaron medallas de oro, plata y bronce en la Copa del Mundo de Para Powerlifting | Foto: Cortesía / Comité Paralímpico Mexicano

"Yo siempre he peleado la situación de becas para ellos como atletas, pues son muy raquíticas, es muy poco, porque ellos invierten mucho, solo hablar de la proteína es caro o creatina o aminoácidos, unas buena vitaminas y minerales y no les alcanzaría”.

Y agregó: “Estar llevando la suplementación mes con mes, alimentación y equipamiento deportivo, cuesta, porque también usan vendas, cinturones, magnesia, son muchas cosas y luego nos dicen que no hay, entonces de qué se trata, estamos hablando de una representación digna, no se pide más que lo básico, no pedimos de más a veces es una situación que a mí me puede mucho", lamentó.

Daniel Hernández Luna en la categoría hasta 49 kg, logró dos medallas de oro | Foto: Cortesía / Comité Paralímpico Mexicano

Dijo que sus atletas no dejan de trabajar pese a la falta de ese tipo de apoyo y se siguen estimulando, “pues cada año inician un nuevo programa como en diciembre y en enero iniciamos con miras al evento en el que estamos ahora”.

"No olvidemos que estamos en año olímpico y falta el último preolímpico que es Georgia y vamos buscando rankearnos, porque vienen otros cuatro años muy fuertes y mis planes y proyectos con ellos es estar en Los Ángeles 2028; nosotros vamos programando los tiempos y ahora nuestra meta es Georgia, hay que esperar los resultados y las plazas para ver quienes irán".

Agradecimiento

La entrenadora Mariela Ferrer reconoce el apoyo que ha recibido por parte del alcalde de Xalapa, hacia ella y David Montiel Caballero, quien busca un lugar en la selección nacional.

"Le agradezco mucho a don Ricardo, en su momento no apoya y también al Instituto, solamente que yo siempre digo que no es suficiente, falta más apoyo, nos dan transporte, pero si nos hace falta, como a Jairo que le dieron hospedaje, alimentación, pero de verdad se necesita más apoyo, también necesitamos que nos compren suplementos, vendas que ocupan, pues son caras, magnesia; no tenemos campamento y los necesitamos para sacarlos, antes los había, pero ahora ya no hay".

Dijo que sus atletas no dejan de trabajar pese a la falta de ese tipo de apoyo y se siguen estimulando | Foto: Cortesía / Comité Paralímpico Mexicano

También agradeció al director del IVD, igualmente a la persona encargada del deporte adaptado en el instituto; también al profesor Luis Enrique del Valle Cordero, Presidente de la Asociación.

"Ellos son personas con las que hacemos sinergia para que esto se logre, pero pedimos más apoyo, siempre lo voy a estar diciendo, no es suficiente y no sería justo que no nos dieran nada. El Instituto podría darnos más, gestionar mejores becas para los atletas, para que les alcance, porque realmente para eso lo ocupan, como ahorita que son eventos de índole internacional necesitan invertir en alimentos y suplementación; lo que nos dan no es suficiente, es lo que sí podría yo decir", concluyó.