Atleta destacado: Manuel Cortina, una historia de éxito en el canotaje

Xalapa, Ver.- El ex kayakista veracruzano Manuel Cortina Martínez fue uno de los atletas más destacados del estado durante su periodo activo dentro de la canoa y el kayak, logró subir al podio en tres ocasiones durante los Juegos Panamericanos Brasil 2007 y compitió por México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Haciendo a un lado sus glorias del pasado, que no deberían olvidarse, Cortina Martínez ahora es presidente de la Asociación Estatal de Canotaje del Estado de Veracruz y trabaja para que sigan sumando veracruzanos a la selección nacional.

Un ejemplo actual es la atleta Sofía Reinoso, radica en Estados Unidos, es parte de la selección nacional que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y busca meterse a la edición 2023 de los Juego Panamericanos; con ella son tres los veracruzanos que han participado en la justa olímpica, el otro atleta es Heliud Pulido en Río 2016.

Un poco de historia

Fue en el 2008 cuando Cortina Martínez llegaba motivado por los resultados que obtuvo en los Juegos Panamericanos 2007, en los que se subió a lo más alto del podio en las modalidades kayak individual en la distancia de 500 metros, y par de oros más en parejas en la modalidad de kayak 500 y 1000 metros, junto a Jesús Valdez.

¿Cambió el remo por un escritorio?

No, en su nueva faceta como director del deporte en Tuxpan, el ex atleta veracruzano no se alejó del canotaje ya que además de su función dentro de la administración municipal, fue elegido como presidente de la Asociación veracruzana de canotaje en la cual destaca la carrera deportiva de Sofía Reinoso, actual seleccionada nacional que ya sabe lo que es competir en juegos olímpicos.

“El canotaje veracruzano en la actualidad ha ido creciendo en adeptos y afiliados ingresando al deporte federado en las modalidades de slalom, ocean kayak y stand up paddle; tenemos calidad ya que hemos participado en dos Juegos Olímpicos en la disciplina de sprint y slalom” platicó el directivo.

Pese a que se tienen buenos resultados a nivel nacional con la categorías mayor, el también presidente de la asociación es consciente que se debe trabajar en el futuro de este deporte y ese siempre está en los niños y jóvenes veracruzanos.

Aunque para Cortina Martínez el verdadero cambio que ayudará a que este deporte crezca está en la capacitación a entrenadores y lo que siempre hará falta en cualquier deporte, apoyo para material deportivo “se debe trabajar en la formación de nuevos entrenadores y capacitación para los actuales; continuar masificándolo y buscar apoyos sobre todo para adquirir material deportivo y competiciones para los atletas”.

En cuanto a la pasada participación en los Juegos Nacionales Conade, Manuel Cortina espere que el equipo veracruzano puede mejorar el camino para las próximas competencias “en Juegos Nacionales no corrimos con tan buena fortuna pero se está trabajando para mejorar el próximo año, se tienen atletas con calidad y esperamos nos den medallas de oro en la siguiente edición sobre todo en la categoría 14-15”.

A futuro el plan es reactivar el Centro de Alto Rendimiento que se encuentra en Tuxpan, así como darle a los entrenadores y atletas la indumentaria deportiva que necesitan, además de buscar un lugar para que entrenes los atletas de la modalidad de slalom.