40 años de deporte respaldan al “Forrest Gump” cordobés; conoce su historia

CÓRDOBA, Ver.- Desde que empezó a correr, cuando tenía ocho años de edad, no ha dejado de hacerlo a lo largo de estos más de 40 años. Es la historia de Tito Vázquez Benítez quien ha participado en 31 maratones y un sinnúmero de competencias atléticas a nivel local, estatal, nacional e internacional.

A través de estos años también ha acumulado decenas de medallas, cada una con su historia y, claro está, con el orgullo de haber completado una experiencia más, pues aunque ha intentando retirarse en varias ocasiones de las carreras, siempre termina regresando a ellas.

Incluso asegura que todos los días sale a correr por lo menos 5 kilómetros, pues su cuerpo se lo exige, por lo que ha aprendido a mezclar su trabajo como marisquero con su pasión el atletismo, aunque cuenta que también practica la natación, el beisbol y hasta basquetbol.

Su maratón más reciente fue el de este fin de semana en la Ciudad de México, donde tuvo un tiempo de cuatro horas y 12 minutos para recorrer los 42 kilómetros que contempla la competencia y donde coincidió con varios atletas cordobeses.

“Yo empecé a correr desde los ocho años y desde entonces nadie me ha detenido. Empecé en el campo del palomar a hacer mis primeros trotes, después pasé a la secundaria y ahí empecé a competir de manera más profesional a nivel estatal y nacional”, relata.

No fue sino hasta 1984 cuando corrió su primer maratón y desde entonces ha participado en 31 competencias de este tipo tanto en México como en Nueva York y Bolivia, donde ha logrado poner en alto el nombre de nuestra ciudad, estado y país, siempre dando su mejor esfuerzo.

“A lo largo de estos 40 años de carreras he participado en 31 maratones; el último fue el de este 28 de agosto en la Ciudad de México, y en miles de carreras; ya perdí la cuenta, llegue a tener una cubeta llena de medallas; he regalado algunas, otras más las conservo”, dice.



El Forrest Gump de Córdoba

Su pasión por las carreras ha hecho que algunos amigos le bromeen diciendo que es el Forrest Gump cordobés por su pasión por correr y que a lo largo de su carrera atlética ha acumulado kilómetros en las múltiples carreras en las que ha participado, a lo largo de 40 años de trayectoria.

Y cuenta que para él es un orgullo servir de ejemplo para nuevas generaciones de deportistas, no solo en atletismo, sino en otras disciplinas como la natación o el beisbol donde no ha destacado tanto, pero que sí ha disfrutado en cada una de sus experiencias.

¿Recibe apoyo el Forrest Gump de Córdoba?

No obstante lamenta que a pesar de que Córdoba ha sido semillero de grandes deportistas no tengan el apoyo e impulso que requieren, situación que no es exclusiva de esta ciudad, sino a nivel nacional donde no se le está apostando al deporte como debería ser.

“Muchas veces los atletas necesitamos apoyo económico, entrenadores y dietas; no tenemos acceso porque no hay ese apoyo que debemos tener los deportistas para poder desarrollarnos de manera profesional, pero es algo que se da a nivel nacional también”, explica.

Tito Vázquez compitió en el pasado maratón de la CDMX | Foto: Cortesía T. Vázquez |

No obstante comenta que es importante que los nuevos talentos deportivos no se den por vencidos y continúen persiguiendo sus sueños, pues siempre pueden salir adelante y demostrar que tienen las ganas y el talento para representar a Córdoba.

