Reabre el Centro Acuático de Leyes de Reforma del puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- El Centro Acuático de Leyes de Reforma reabre sus puertas y los encargados de cortar el listón fueron la medallista paralímpica y el cuarto lugar en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Nely Edith Miranda Herrera y Kevin Berlín Reyes.

Durante el acto estuvo presente el director general del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), José Alberto Nava Lozano, así como personal del IVD y padres de familia que asistieron a dejar a sus hijos al primer día de actividades acuáticas en el recinto deportivo.

Los invitados de honor, Nely Miranda y Kevin Berlín agradecieron la invitación que le hizo el instituto, además se mostraron emocionados al estar en ese escenario que fue donde tuvieron la oportunidad de estar en sus inicios.

Nely Edith Miranda Herrera se dijo “contenta porque si bien hace falta semillero no solo en el deporte convencional si no en el paralímpico, esta reapertura esperemos que motive a los papás a traer a sus hijos hacer deporte, es una manera de despejar a los chicos y que no estén tanto en las redes sociales que nos hacen tanto bien”, indicó.

Así mismo invitó a que vayan a Leyes de Reforma a realizar cualquier tipo de deporte acuático, para que tengan una mejor calidad de vida. “El volver aquí a este escenario se vienen a la mente muchos recuerdos, queremos volver lleno este recinto deportivo”, dijo.

Y agregó: “Para mi esta medalla de Tokio, yo la denomino no la presea de bronce si no una medalla de vida por todo lo que hemos vivido, independientemente, lo que yo viví después de 2018 y luego la pandemia, me demostró que soy bastante resiliente y que tengo que seguir adelante para alcanzar muchos sueños más”.

Por su parte, Kevin Berlín Reyes, dijo que es un orgullo y un honor estar en ese lugar, “donde empecé todo, en donde se forman los mejores clavadistas. Aquí se formó una gran escuela y feliz de estar aquí”.

El clavadista durante la entrevista récord sus inicios en Leyes de Reforma, “en uno de mis primeros días cuando llegué a practicar clavados, no tuve miedo y me aventé desde el primer día. Muchos recuerdos tengo de aquí de esta fosa”.

Durante el corte del listón se presentó el director del IVD, José Alberto Nava Lozano, la Subdirectora Administrativa, María Fernanda Alonso Arellano, el Subdirector de Desarrollo del Deporte, Jorge Armando García Bautista, el Secretario Técnico, Héctor Ruiz Escalante, el titular de la oficina de Calidad para el Deporte, Rodrigo González Calvo y el presidente de la Asociación de Natación de Veracruz, Mario Ulises Villarreal Quiroz.