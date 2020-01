Turismo deportivo una opción para los intrépidos en Veracruz

XALAPA, Ver.- El biólogo Alejandro López Atilano, asegura que la entidad es uno de los lugares más ricos en biodiversidad y la práctica del turismo deportivo es algo que se debería realizar con mayor frecuencia ya que hay zonas muy seguras y los ecosistemas van desde nieves perpetuas hasta las playas.

De acuerdo a tu experiencia ¿es cierto que Veracruz lo tiene todo?

“Es algo que escucho con frecuencia y sí, tenemos nieves perpetuas todavía en el Pico de Orizaba, bajamos y hay bosques de pino, coníferas; si vamos más abajo en altitud tenemos bosques como en Xalapa, el Bosque de Niebla, muy rico en humedad; comenzamos a descender 10 o 20 kilómetros en altimetría y encontramos selva, lagunas costeras, dunas matorral xerófilo (todas las plantas y asociaciones vegetales adaptadas a la vida en un medio seco) y llegamos a las costas".

Eso de que Veracruz es el estado que tiene todo aquí si se cumple, tenemos nieves perpetuas todos los años y las dunas que es el cambio drástico de ecosistemas

Pese a que en mucho lugares no se tiene una buena imagen de la entidad López Atilano, destaca que en el estado “es muy seguro practicar todo tipo de deportes al aire libre, practico ciclismo de montaña principalmente, también he practicado de ruta, pero me gusta más el de montaña; senderismo que es la especialidad, cañonismo que corresponde o consiste en descender sobre un cuerpo de agua haciendo rapel, brinco o saltos, es algo un poco más extremo y últimamente le estamos dando al patinaje urbano”.

Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa

Entre las disciplinas que se pueden practicar tanto en la ciudad como en la montaña está el llamado downhill que consiste en el descenso en patines de alguna superficie, lo ideal es ocupar patines de cinco ruedas, pero a falta de recursos muchos utilizan los tradicionales de 4, pero se debe tener cuidado ya que en los descensos se pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros.

Vamos a zonas seguras y cuando queremos algo extremo vamos al parque nacional Cofre de Perote una de las montañas emblemáticas del estado de Veracruz, nombrado Nauhcampatépetl, descendemos del Conejo a sierra de Agua u otras carreteras aledañas para practicar este deporte, Veracruz tiene muchas sierras Que se presta para practicar este tipo de deportes

puntualizó Alejandro López