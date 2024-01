Xalapeño Adán Roque brilla en el Ultra Trail Oso Negro de NL, la historia

El xalapeño Adán Roque Domínguez Elox, arquitecto de profesión, representó a México y Veracruz en el Ultra Trail Oso Negro 100k que se desarrolló en Santiago, en Nuevo León, y lo hizo excelente, pues se colocó en tercer lugar general con 17 horas y 19 minutos.

La primera posición fue para el ruso Adrei Pilatsidevskii, mientras que el segundo lo ganó el estadounidense Edher Ramírez; en este evento participaron más de 50 corredores no solo de México, también de otras partes del mundo.

Domínguez Elox, quien el pasado 10 de enero cumplió 35 años, es un xalapeño de metas cumplidas con destacados resultados y el reto que cumplió lo deja satisfecho.

Sin embargo, sabe que el camino continúa con futuras competencias, por lo que entrenará fuerte, pues desea una vez más ser parte de la selección nacional de Backyard, como hace dos años lo hizo, donde se reunieron los mejores atletas de la nación en esta modalidad.

"La ruta Ultra Trail Oso Negro, la verdad es de las más demandantes a nivel nacional; se dan cita corredores de otros países y tiene varias distancias, la más grande es de 100 km, en la que participé. En esta ocasión quedamos en tercer lugar absoluto; el primer lugar lo ganó un ruso, el segundo uno de Las Vegas", comentó el atleta.

El deportista, quien tiene 7 años de practicar los ultra trail, ahora enfoca su mirada en el siguiente evento que será en Tecate, Baja California el 27 de abril, donde buscará clasificarse a la selección nacional de Backyard.

El atleta tiene 7 años dentro de este deporte y ha logrado destacar a nivel nacional | Foto: Cortesía | Adán Roque

"Como cada dos años se hace el Campeonato Mundial por equipos de Backyard, ahora tengo en la mira clasificar nuevamente y formar parte de la selección nacional que reúne a los 15 mejores atletas de ese formato y buscó calificar en abril en esta dura prueba en Tecate”, dijo.

El mundial al que desea ir con México será en octubre, aunque habrá otras oportunidades para que gane un boleto, “la idea es clasificar a corto plazo para luego empezar a prepararme pensando en el mundial que será en octubre", dijo.

Trayectoria de Adán Roque Domínguez Elox

El atleta tiene 7 años dentro de este deporte y ha logrado destacar a nivel nacional; una de las competencias donde puso a Xalapa en alto, fue en diciembre de 2022 cuando logró el segundo lugar de las 100 Millas del Sky Ultra Pico MX.

En ese mismo año fue parte de la selección nacional de Backyard, formato de carrera de resistencia, logrando participar en Chihuahua donde hizo equipo con rarámuris y ultramaratonistas. "Básicamente he hecho muchas carreras de ultra distancia, pero esas son como las más destacadas en las que he participado”.

Adán ha competido en Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Chiapas y Veracruz en la zona de las altas montañas.

“En lo personal soy montañista, me gusta mucho este tipo de actividades, disfruto básicamente llevar mi cuerpo al límite para ver en qué punto aguanto, porque me gusta conocer mis propios límites y también retar obviamente varias rutas muy demandantes, además llegar más allá de lo que yo creía que era capaz", indicó.

Sabe que lo que ha logrado no lo hecho solo, por lo que reconoce el apoyo que ha recibido de muchas personas, entre ellas el de su esposa, quien siempre lo acompaña a donde va a participar: “Agradezco a mi familia y amigos por estar al pendiente y sobre todo en este caso a mi esposa que siempre me ha acompañado en los eventos y en esta ocasión también fue conmigo; ella me asistió en ruta, incluso en un punto y básicamente sería a ellos”.

En su mirada está el siguiente evento que será en Tecate, Baja California el 27 de abril | Foto: Cortesía | Adán Roque

Por último Adan Elox dijo que su deporte para él significa un estilo de vida, “más que verlo como una obligación de ir a entrenar o de querer hacerlo por compromiso, es algo que es propio de mí, es algo que llegó para quedarse, en realidad si no lo hago siento que es necesario para mí hacerlo, justamente porque también me dedico a este tipo de actividad, mi profesión es ser Arquitecto, pero también me dedico a ser prestador servicios turísticos en la naturaleza y organizó recorridos de senderismo y de todo este tipo de actividades, por lo tanto disfruto todo lo que hago”, concluyó.