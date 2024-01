¡Éxito! Veracruzanos competirán en Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2024

El próximo sábado, en Queréndaro, Michoacán se realizará el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2024, que es Selectivo Nacional para definir 4 plazas para el evento Mundial de este año y varios veracruzanos se presentarán.

¿Qué veracruzanos participarán en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2024?

Entre ellos el originario de Naolinco, Abel Oliva Rendón, además de Marco Antonio Campillo, de la La Orduña, del municipio de Coatepec, así mismo, Christopher Cuevas Santiago y Eduardo David Vargas García, de Río Blanco y Orizaba, respectivamente.

Este evento en el que participarán al menos 300 competidores de unos 25 estados del país, estarán en disputa de 4 boletos, 2 por cada rama en las categorías Libre y Juvenil para el Mundial 2024.

Deportes El parque Natura, un espacio ideal para ejercitarse: Ingrid Morales

Los cuatro atletas reciben asesoría nutricional en la clínica de Fisioterapia Integral de Xalapa (FIX), a través del especialista, Giovanni Lima Villa.

Abel Oliva Rendón de Naolinco logró su clasificación en el selectivo estatal desarrollado en Perote al lograr el segundo lugar.

"Seguimos entrenando para este evento; fuimos al selectivo de Perote, gracias a Dios quedamos en segundo lugar, porque al siguiente día era la carrera de la XEU y guardamos energía. Solo buscábamos la clasificación y ahorita ya estamos entrenando más fuerte", indicó.

Oliva Rendón, quien recibe apoyo de la Clínica Sport Therapy y la nutrición de FIX, reconoció que no sabría decir qué tiempo buscar, sin embargo, peleará por estar dentro del top 10, “y buscar la clasificación al mundial”, dijo.

Leer más: Águila de Veracruz Femenil se prepara para iniciar pretemporada

Entre ellos se encuentra Abel Oliva Rendón, Marco Antonio Campillo, Christopher Cuevas Santiago y Eduardo David Vargas García | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

El deportista tiene mucha experiencia, pues ha competido en 7 años en eventos fuertes con primeros lugares; ha visitado Puerto Vallarta, León, Guanajuato, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México Estado de México, Campeche, Tabasco, toda la zona de Veracruz, Oaxaca, Cancún, Playa del Carmen y Quintana Roo.

Por su parte Marco Antonio Campillo Pérez, de La Orduña, quien recibe apoyo multidisciplinario en FIX, dijo estar motivado: “vamos con toda la actitud, sé que no es fácil llegar aquí, porque es a base de mucho esfuerzo y se logra entrenando, además, es con el apoyo de mi familia, mis dos hermosos hijos y mi esposa", expresó.

En tres años en el atletismo ha hecho cosas importantes como el superar adicciones y ahora ser uno de los mejores de Veracruz, pues ha logrado triunfos en tradicionales competencias como la Carrera Internacional del Golfo de 10 km, con un tiempo de 31.50; en el Maratón de Xalapa en 5 km fue primer lugar, además de muchas carreras conocidas como el Medio Maratón de Somos Runners y ser rival importante de los kenianos, poblanos y del Estado de México.

En este evento participarán al menos 300 competidores de unos 25 estados del país | Foto ilustrativa: Marcelo Palacios | Cuartoscuro.com

Agradeció a las demás personas que confiaron en él; “a mis entrenadores y a las personas que me apoyaron cuando no tenía lo necesario para el atletismo, como unos tenis o un short o una playera, igualmente a mi esposa y a mis hijos que siempre han estado conmigo”.

El originario de Río Blanco, Christopher Cuevas Santiago, quien radica en Xalapa, tiene 21 años de edad y 5 años en el atletismo. Él tiene experiencia en competencias estatales y prenacionales de Juegos Nacionales de Conade. Además, ha ganado carreras de calle en varios lados de México, han ido a Chiapas, Villahermosa, Tehuacán, entre otras partes.

"Voy a debutar en la libre y me vengo preparando desde hace tres meses, he acumulado mucha distancia y muchos entrenamientos largos y de resistencia; entonces me siento”, dijo.

Deportes Doctor Rey David festeja la vida y el deporte a sus 73 años, la historia

"La verdad mi objetivo primero, como será nueva la distancia para mí, es hacerla muy rápido, tomando en cuenta las condiciones del terreno, entonces voy a terminar satisfecho en el lugar que quede, siempre y cuando haya hecho un buen tiempo, un buen papel y haya dado lo más que pueda”.

Mientras tanto, Eduardo David Vargas García, de Orizaba, con 4 años en el atletismo y de 22 años de edad, también tiene experiencia de Conade.

“Me siento muy bien, tuve una baja el año pasado y ya me empecé a recuperar, estoy agarrando más ritmo y ahora me siento fuerte para ir a competir en este evento nacional en Michoacán”.

Agradeció a sus abuelos y padres, “porque ellos siempre me han apoyado, mi abuelo fue el que me motivó a participar en el atletismo, me consiguió un buen entrenador y luego me enseñaron muchas cosas”.

El próximo sábado, en Queréndaro, Michoacán se realizará el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2024 | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Y remarcó: “Vamos por buenos lugares con buen tiempo, yo voy por el tiempo que hice y vamos a representar muy bien a Veracruz, vamos a echarle muchas ganas”, cerró.

El nutriólogo, Giovanni Lima Villa, egresado de la UV, destacó que con los atletas se enfocaron en llegar a un porcentaje de grasa recomendable para un corredor de 5 y 10 mil metros planos y para lograr eso se coordinó con los entrenadores de ellos para ver qué peso es el ideal. “Lo coordinamos y creamos estrategias en el ámbito del entrenamiento y en el ámbito nutricional para llegar los dos al mismo objetivo", dijo.

Además, que se enfocaron en el rendimiento físico deportivo, “por ejemplo, hablando de la alimentación, se elevan un poco los carbohidratos, se elevan cierto tipo de nutrientes para que el deportista tenga más energía, mejor rendimiento, menor probabilidad de deshidratarse y por consecuencia, un mejor resultado y ellos van muy bien al evento”, concluyó.