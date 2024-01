¡En constante crecimiento! Nadadora Susana Hernández sigue su camino a París 2024

La nadadora internacional veracruzana Susana Hernández viajará hoy a los Estados Unidos, donde continuará con sus estudios universitarios en la carrera de Administración, además de sus entrenamientos para seguir representando al Estado de Veracruz y México, así lo dio a conocer la propia deportista.

"Siempre he dicho que no hay que tener miedo a los cambios, si no al contrario, hay que asumirlos como nuevos retos para enfrentar de la mejor manera las cosas nuevas", dijo la atleta a través de su red oficial de Facebook.

Explicó que este domingo viajará al vecino país del Norte y que es un nuevo reto en su vida. "Continuaré mis estudios universitarios en administración y mis entrenamientos ahora en la universidad que me abre las puertas como es la Southern Illinois University", detalló la medallista internacional, quien ha logrado importantes medallas para el país en juegos Centroamericanos y Panamericanos.

Destacó que se encuentra feliz y agradecida con las personas que la han apoyado en su trayectoria. "Mi corazón agradece infinitamente la generosidad y la bondad de cada uno de ustedes. Los llevaré siempre conmigo", señala la atleta veracruzana.

Además, explicó que seguirá representando a Veracruz y a México, como siempre lo ha hecho orgullosamente en estos años que ha competido.

"Quiero que sepan que continuaré representando a mi Veracruz amado, así como a mi México. Solo es un cambio para continuar mis estudios universitarios. Muchas gracias a todos ustedes. Los llevaré en mi corazón", concluyó la deportista.

¿Cómo fue el 2023 de la veracruzana Susana Hernández?

La veracruzana tuvo un año espectacular y lo cerró con medallas importantes que logró en el Nacional de Invierno que se desarrolló en Monterrey, evento con el que cerró su temporada al coronarse campeona individual en la categoría 19-21.

En dicha competencia ganó cuatro medallas de oro y dos platas y logró destacados tiempos que son motivantes para continuar su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta actuación lo festejó en grande y se dijo motivada y contenta para encarar las siguientes competencias que se desarrollarán en este nuevo año.

La deportista ha sido parte del equipo Pirañas con el que logró el tercer lugar en medallas y puntos en la rama femenil; Susana Hernández recibió entrenamiento del coach José Luis Artiles, quien la ha nutrido de mucho conocimiento que ahora la colocan como la mejor de la nación y una de las más sobresalientes a nivel internacional.

El año pasado, Susana fue premiada con el Premio Estatal del Deporte, pues los últimos años han sido para ella lleno de éxitos rodeada de medallas de oro y plata en diferentes eventos a los que se presentó.

Su entrenador José Luis Artiles también fue premiado el año pasado con el Premio Estatal del Deporte como mejor entrenador y ambos fueron una dupla perfecta, pues siempre demostraron conjugación, profesionalismo y mucha entrega para ganar medallas y darle importantes logros no solo a Veracruz sino al país entero.

Feliz por el premio estatal

Cuando recibió el galardón a mejor deportista convencional, Susana dijo que este galardón la compromete a seguir dándolo todo para ir por más logros. “Es un gran privilegio para mí estar aquí ya no como una espectadora, sino siendo ahora ganadora del Premio Estatal del Deporte. Es un privilegio porque hay un gran esfuerzo detrás de este premio y qué mejor que tú Estado te lo celebre y que te den un premio por tanto trabajo y sacrificio”.

Así mismo, comentó que el éxito se logra en equipo y reconoció que el equipo nunca viene detrás, siempre viene al lado, es por eso que les agradeció por formar parte del gran camino que ha llevado.