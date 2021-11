Veracruzanos asistirán a Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles de Ajedrez

Ajedrecistas veracruzanos están listos para tomar parte de los Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles de Ajedrez, evento que se realizará en Cancún, Quintana Roo del 19 a 21 del presente mes; el grupo es encabezado por las medallistas de oro y plata de los Juegos Nacionales de Conade 2021, Erandi Gutiérrez Serrano y Yasmín Jiménez Velasco.

La delegación de la Entidad Veracruzana se presentará con 18 jugadores y dos entrenadores que buscarán puntos que les proporciones boletos para el Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2022.

En la competencias habrá participantes de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Femenil y Absoluto, provenientes de la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Tabasco, Campeche, Estado de México, Chihuahua y Coahuila.

El equipo veracruzano estará compuesto por Diego Adolfo Esquivel San Agustín, Luz Marioni Rodríguez Márquez, Fernando Cancino Cuenca, Bryan Abimael Salas Carvajal, Miguel Ángel Carrillo Fonseca, Diego Agustín García Flores, Vania Ginez Serrano, Maridol Boa Del Ángel.

Así como Fátima Esquivel San Agustín, Mateo Roque, Justine Avril Cazarin Anteli, Santiago Huerta Lichtemberg, Frida Stela Acosta García, Miriam Pamela Pulido Velasco, Katia Michelle Puig y los entrenadores son Jesús Amezcua Luria y Rubén Darío Contreras Medina. Como delegado, Rafael Osiris Cazarín Rendón.