Angelique quiere ser inspiración para mujeres en “Miss Teen Continental”

Para ganar un concurso se tiene que demostrar que no solo eres bonita por fuera, sino que te interesan las causas sociales para que seas una inspiración para otras mujeres, Angelique Alarcón Rodríguez, quien representará a Xalapa en el certámen “Miss Teen Continental”.

La joven xalapeña explica que aunque para muchos los concursos de este tipo son una cuestión que parece no tener importancia, “considero que en mi caso me servirá para crecer y ampliar mis horizontes dado que me considero una buena persona que quiere encauzar su vida al mundo de las artes”.

¿En qué concurso participa Angelique Alarcón Rodríguez?

Expresa que ella participa en “Miss Teen Continental” porque busca ser una inspiración para mujeres a las que les interesa lograr sus metas. “Yo aspiro a ganar, en esta etapa que se realizará en la ciudad de Coatzacoalcos, para después representar a Veracruz en el Miss Teen Continental Nacional, que se llevará a cabo en Chiapas”.

La xalapeña explica que en esta primera etapa en la que participará serán tres días de concentración para en el cuarto se lleve a cabo la final, “en la que se analizará no solo lo físico sino las aportaciones académicas y sociales que hagamos”.

Yo espero que todas las jóvenes que participen vayan a dar su mejor versión, “porque debemos servir como un ejemplo para otras mujeres para crecer sanamente”.

¿Cuáles son los valores de Angelique?

Agrega que estudia en el Colegio Teresitas, de Xalapa, en tercero de secundaria, “pero desde muy chica me ha gustado aprender y hacer todo bien, entonces es lo principal que quiero demostrar que me caracteriza, la disciplina que hay que tener para crecer sanamente, sin que ellos se convierta en algo aburrido”. Exhorta a los y las jóvenes a vivir la juventud, "a ser felices, pero siempre de forma sana”.

De su futuro escolar, dice que todavía no lo tiene claro, “pero seguramente tendrá que ver con el mundo de las artes y obviamente en el concurso espero ganar y seguir adelante en este concurso de belleza”.

Esta competencia de belleza llamada Miss Teen Continental Xalapa se realizará a finales de agosto y principios de septiembre en Coatzacoalcos. Tendrá varias etapas de acuerdo a la categoría, ella pertenece a la Teen, donde compiten jovencitas desde 15 a 19 años. Ella tiene 16 años.

¿Cómo entró al concurso para representar a Veracruz?

Dice que la buscaron porque llamó la atención y se comunicaron con una de sus tías, quien le habló del tema y junto con su abuela Concepción González la acompañan a todos los sitios donde se presenta.

De la mala fama que tienen algunos concursos de belleza, dijo que es porque no están bien realizados, “los hacen solo por hacerlos, pero yo creo que la finalidad de este es ver al mundo que no solo es importante ser bonita, sino lo mejor es aportar algo positivo y entonces eso cambia la imagen de la competencia”.

Entiende que hay concursos que se han ganado una mala fama porque solo buscan ganar dinero, “pero en este caso considero que no es así, porque se trata de una competencia sana, pero sí es importante cuidarse de no caer en este tipo de actividades”.

¿Cuáles son las labores altruistas que hace la joven?

Angelique Alarcón expresa que en este momento se dedica a hacer labor en el Banco de Alimentos, “porque es importante apoyar a quienes lo necesitan, ese es mi objetivo”.

Agrega que siempre le gusta hacer algo que le va a beneficiar en el futuro y que dejará algo en la sociedad.

Si logra representar a Veracruz, lo hará con mucha dignidad. Por último pidió a los xalapeños que la apoyen y le den su voto en su página de redes sociales. Instagram angy-06-10 y hoy estará en Plaza Ánimas, donde será coronada como la representante de Xalapa, ante este concurso.