Aerofón prepara gira nacional, ¡Orizaba y Xalapa incluidas! En breve nuevo sencillo

Con más de una década en la música el dúo formado por los hermanos Luis y Omar Oliva Mesa continúa labrando su camino en la escena musical, con el sencillo “Tus nombres” en circulación, puedes darte una idea de la propuesta que trae la banda ¡Aerofón! Quienes prepara una gira nacional para cerrar el año 2023.

¿Todavía no los has escuchado? ¡Perfecto! Es el momento indicado para que visites sus redes sociales, los busques en Itunes o Spotify para que conozcas sus producciones anteriores y el más reciente sencillo, aunque con el anuncio de una nueva gira por México, esperan lanzar otro tema, el cual todavía no revelan el nombre.

“Aerofón es nuestra catársis, es nuestro lugar seguro, es donde somos nosotros mismos” fue lo primero que nos contestó Omar Oliva a la pregunta ¿qué es Aerofón para ti? Todo comenzó en el año 2012 y desde ese momento a la fecha ya cuentan con dos discos de estudio el primero “Aerofon” que salió en el 2012 y seis años después presentaron “Entre líneas”.

Aerofón quieres cerrar el 2023 con mucha energía en el escenario

Cabe señalar que tras los dos discos de estudios la banda optó por sacar sencillos por ejemplo en el 2022 presentaron “Gran mentira”, “No Saben de mí” y “Mundo peor”, que los mantuvieron activos hasta llegar al punto de sacar nueva música, la cual llegó a mediados del 2023 con el tema “Tus nombres”.

Algo que caracteriza al dúo es su pasión por la música a base de sintetizadores “desde niños siempre nos llamó la atención agrupaciones que los utilizaban; el hecho de que la tecnología avanzara y tuviéramos al alcance los programas de edición de audio nos permitió utilizar diferentes sonidos, aunque nunca dejamos atrás las cuerdas”, platico Omar.

Aerofón, un dúo integrado por muchos músicos invitados

La agrupación se distingue por su apertura para incluir a más integrantes, actualmente cuenta con la colaboración de Mitch Alarcón en la batería, en la voz está Ana Pau Reyes y Victoria Ballote toca el saxofón, ese sería la alineación que podrás ver durante los conciertos de este año.

No podemos dejar atrás que la historia de Omar y Luis comenzó en un “Rockampeonato Telcel” con la llamada de Guerra de Bandas y producto de ese concurso lograron grabar su primer LP que fue masterizado por Ian Sheperd en Reino Unido, eso no es todo, a los largo de los años compartieron escenario con Molotov, Amigos Invisibles y Las Víctimas del Dr. Cerebro ¡Show!

Aerofón: el dúo apuesta por estar en el sector independiente

Si bien la banda está del lado independiente, algo que los motiva a seguir creando bajo sus propios lineamientos, destacan que apostar por ese camino tiene sus pros y sus contras “muy satisfactorio pues hemos logrado poco a poco ir creciendo, enriqueciendo nuestro sonido. Esta última producción por ejemplo, la trabajos en Ciudad de México en el estudio 3KMKZ”.

De acuerdo a Omar Oliva el trabajar con estudio 3KMKZ junto a Oliver “Oso Santo” García, Pepe Portilla y Héctor Mena los ayudó a mejorar el sonido de su propuesta musical “hemos logrado dar un gran salto en cuanto a nuestra calidad sonora, que es algo que siempre nos ha importado, presentar un producto con el mejor sonido posible”.

Aerón: gira de conciertos por México, va sedes y fechas

El reto para Aerofón inicia a finales de noviembre del 2023, cuando presenta su nuevo sencillo, pero en ésta ocasión se van de gira, salen de casa para presentarlo en vivo junto a la banda que los acompañas en los conciertos, y por supuesto que no podrían dejar pasar un par de presentaciones en casa, la gira inicia el sábado 11 de noviembre en la Ciudad de México.

Aunque el grupo regresa a Veracruz en diciembre, luego de tocar también por Puebla y Querétaro, las fechas y sedes para los conciertos en Xalapa y Orizaba ya las tenemos, la primera parada para Aerofón será en: