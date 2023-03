¡Tenemos candidato! Brian Ruíz “Muñeco” busca ser rey del Carnaval de Veracruz 2023

Veracruz, Ver.- Brian Ruíz “Muñeco” levantó la mano como aspirante a Rey del Carnaval de Veracruz 2023 y se dijo listo para inscribirse cuando haya convocatoria.

En rueda de prensa, aseveró que quiere ser el rey no por el simple hecho de serlo, sino para contribuir con la fiesta.

Ha participado en los últimos 17 años en las fiestas más importantes de los veracruzanos y se dijo respaldado por su familia en su aspiración.

“Tengo mucha emoción, siempre he participado en comparsas, batucadas y carros alegóricos y desde los 17 años he estado en esta tradición y la verdad desde chico siempre he soñado con ser Rey del Carnaval, desde que me llevaban a los papaquis, los carros majestuosos, los vestuarios y siempre soñé algún día con ser parte de la corte real y más que nada ser rey”.

¿Quién es Brian Ruíz “Muñeco”?

Brian Ruíz es veracruzano de nacimiento, con 27 años, es licenciado en comercio exterior y es coreógrafo.

Admite que los cambios anunciados para la elección de rey le tomó por sorpresa, sin embargo, se dijo dispuesto a adaptarse a las nuevas reglas y a prepararse para la competencia.

Por el momento no tiene definido su color distintivo, pues está a la espera de poder inscribirse para elegirlo o bien el que le asignen pues eso no le representa ningún problema.

¿Qué opina Brian Ruíz “Muñeco” sobre el Carnaval de Veracruz 2022?

Brian Ruíz “Muñeco” menciona que buscará limpiar la imagen de la festividad, luego de que la corte real pasada se vio empañada entre escándalos.

“Yo creo que hay que limpiar la imagen de todo esto que pasó, yo creo que con las nuevas reglas que va a haber, va a ser mucho mejor, me encantaría mostrar la alegría y resplandor de estas fiestas que brillan a nivel nacional e internacional y trabajar duro para que los turistas que llegan se enamoren de Veracruz y estén contentos con estas fiestas”.

Dispuesto a buscar la corona, asegura que no descansará hasta lograrlo con el fin de cumplir su sueño ser el próximo Rey del Carnaval de Veracruz 2023.

Brian Ruíz “Muñeco” levantó la mano como aspirante a Rey del Carnaval de Veracruz 2023 | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

El conocido “Muñeco”, estuvo acompañado por sus padres Genaro Alejandro Ruiz y Carolina Vega Barrán quienes lo han apoyado e impulsado en todo momento en sus proyectos y este no será la excepción.