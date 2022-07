Científicos chinos proponen creación de un nuevo calendario universal

Investigadores originarios de China comentaron que es necesario desarrollar un nuevo calendario y sistema de medición universal, esto con la finalidad de agilizar las tareas de exploración que los seres humanos hacen en el espacio. Destacaron que no será un proceso sencillo, sin embargo, es necesario por el bien de la comunidad científica.

Esta propuesta fue publicada en un artículo del Journal of Electronic Measurement and Instrumentation. Se indicó que el esquema que se usa actualmente no permite obtener datos exactos y pertinentes, ya que la relatividad que existe entre los planetas, estrellas y demás cuerpos celestes impide una buena sincronización.

Te puede interesar: Científicos logran fabricar células nerviosas artificiales

Ciencia No eliges a tus amigos por su carisma, sino por cómo huelen

Esto quiere decir, que la tecnología que se usa en estos proyectos aún no puede mandar datos en tiempo real, en consecuencia, los análisis que se generan no son precisos. De acuerdo con el diario South China Morning Post, los calendarios creados con base en la religión y el planeta Tierra dificultan el trabajo en estos procedimientos.





¿Por qué China proponen crear un nuevo calendario universal?

Los especialistas comentaron que la humanidad cada vez está desarrollando más proyectos de exploración espacial. Para ello se generan cálculos desde nuestro mundo, sin embargo, no son tan exactos, esto porque hay una gran diferencia entre como avanza el tiempo aquí, y en otros lugares en la galaxia.

Un ejemplo es que las señales de radio que se comparten entre dos planetas tardan entre 3 y 22 minutos en decodificarse, esto ocurre así porque cada uno de estos objetos avanza a su propio ritmo y fuerza.

Por ese motivo, es que es difícil determinar la hora en Marte teniendo solo como referencia el horario de la Tierra. En consecuencia, los operadores no pueden hacer los cálculos que requieren para guiar a las naves o instrumentos que envían para recolectar imágenes e información.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?

Los expertos detallaron que pretenden crear un sistema de medición del tiempo y un calendario que se base en el centro de la masa común del sistema solar, de esta forma, es que quieren desarrollar un esquema que esté lejos de los datos que arroja comúnmente nuestro planeta.

“El comienzo de los tiempos podría definirse como el momento en que una señal elegida de un púlsar de milisegundos, una estrella de neutrones altamente magnética que pulsa cientos de veces por segundo, alcanzó el baricentro”, sostuvieron en su publicación.

Indicaron que, en caso de aprobarse, uno de los primeros pasos es seleccionar la señal con la que se empezará a tomar en cuenta el inicio del calendario. Por último, los astrofísicos y aeroespaciales asiáticos mencionaron: “Se necesita un nuevo tipo de regulación del tiempo más allá de la Tierra”.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla