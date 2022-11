¿Qué viva el amor? Le jura amor eterno a su novia en concierto; lo sorprenden besando a otra [Video]

Al puro estilo de una de las nuevas canciones del “Conejo Malo” un joven en pleno concierto de Bad Bunny se quiso ves muy “vivo” y le propuso matrimonio a quien creemos que era su novia, para horas después engañarla con alguien vestido de botarga, sin duda ese amor a menos que pienses lo contrario, creemos que no era “para toda la vida”.

Esto ocurrió durante la gira mundial que realiza el cantante puertorriqueño, la cual todo base en Perú, y el joven aprovechó el momento para alegrar a su novia con una petición que tendría que ser la más importante de la vida, eso creemos, pero sentimos después de ver los dos videos, ¡claro! Existen dos videos, el primero con la entrega del anillo y el segundo con la infidelidad.

Podría ser que el joven siendo fan del “conejo malo” le hiciera casa a uno de los sencillos que se desprenden de su nueva producción musical llamada “Un verano sin tí” te sabes la canción “Tití me pregunto”, te ayudamos, “yo tengo muchas novias, muchas novias” parte de la estrofa, ya te imaginarás lo que sigue diciendo la letra; entonces podría ser que el fan al final no fuera de esos que son fieles para toda la vida.

Doble Vía ¿Eres soltero por decisión propia o buscas pareja? Aumentan casos de depresión

Así que si eres de los que se van a arrodillar, piénsalo bien porque para muchas personas eso cuenta como un acto de amor muy grande para que luego se tome a la ligera y se termine besando con el que sea, mejor no pedir matrimonio y dejar las cosas como están.

¿Por qué existen dos videos de la infidelidad en él concierto?

Existen dos videos porque en el primero se ve como el joven se arrodilla y presenta el anillo, su novia toda emocionada le da el sí, las personas que se encontraban en el lugar de inmediato inmortalizaron el suceso, hasta un besos apasionado se dieron los novios antes de que terminara el clip que tenía la frase “pedida de mano en concierto de Bad Bunny”.

El video apenas va subiendo en redes, cuenta con cerca de medio millón de reproducciones, casi 35 me gusta y 759 comentarios, entre los que destacan muchas damas que el joven no se ve tan enamorado, con el fondo lleno de sanitarios portátiles, digamos que para las usuarias no era una buena señal.





#badbunnypr #lima ♬ Halloween ・ cute horror song - PeriTune @marketeroconswing Pedida en el concierto del conejo malo…. Real o fake #concierto





Y ¡tuvieron razón! En el siguiente video proporcionado por @ju.cerquin se ve como el joven se encuentra bailando junto a tres botargas de tiburón, de las que usó Kattie Perry durante el show del Superbowl XLIX, no pasaba de un baile, que podrías decir que era bastante comprometedor, pero todo se puso peor al terminar de bailar ya que el supuesto novio ¡termino besando a la personas que estaba en la botarga!

Obviamente el clip ya casi llega a las 700 mil reproducciones, suma 53 mil me gusta y tiene más de 300 comentarios entre los que destacaron las críticas hacia el joven, cabe señalar que los usuarios que grabaron el video, ni cuenta se dieron que fue en el mismo concierto que sucedió la infidelidad.