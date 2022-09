¿El ocio también es productivo? Te presentamos el arte holandés de no hacer nada y ser eficiente

En la actualidad todo el mundo está corriendo para todos los lados, no existe un momento de paz que nos ayude a reflexionar, sino estas ocupado haciendo alguna actividad te llueven las críticas porque según “no eres productivo”, si eso te genera mucho estrés, te invitamos a conocer el arte holandés que apuesta por un rato de ocio para seguir siendo productivo.

Hacer un alto en el camino, de vez en cuando, para los holandeses es la base para seguir siendo productivo y no perderte en un mar de preocupaciones que generan estrés y luego los problemas físicos, es ocio podría ser importante para no deja de ser productivo.

Antes de presentarte este arte holandés te platicamos ¿qué es el estrés laboral? Y ¿cómo saber si lo padezco? De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, supera a países como China y Estados Unidos.

¿Qué es el estrés laboral?

De acuerdo al IMSS es “tipo de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la salud, sino también su entorno más próximo ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal”.

Ahora que ya sabes que es el estrés laboral, te presentamos un arte que en Holanda podría ser la solución a las cargas de trabajo pesadas, el Niksen, es en resumen un método que rechaza la idea de querer hacerlo todo al momento sin un poco de descanso para recargar la batería.

¿Qué es el arte holandés conocido como Niksen?

En el sitio denominado Van Fale, que es donde puedes buscar el significado de las palabras en neerlandés, idioma que hablan en Holanda, en el cual se define Niksen como “hacer nada” (niets uitvoeren), ya te dijimos que es pero todavía te falta saber cómo aplicarlo, porque recuerda que no es tirarte al sofá a ver el celular todo el día, también tiene su chiste.

¿Cómo puedo aplicar el Niksen?

Simple, lo único que tienes que hacer es aplicar pequeñas pausas en tu vida cotidiana, tampoco se trata de que te presiones porque debes descansar un momento en el día; son pequeños descansos en dos gustes, ya sea en el trabajo o en casa, la idea es descansar un momento.

Existe un manual que publicó Annette Lavrijsen llamado “Nikse: El arte holandés de no hacer nada”, en este libro te dice la autora que la idea principal es darte un momento en el día para no hacer nada, sin ningún objetivo o propósito específico; de acuerdo a la autora eso aumentará las probabilidades de convertirte en una personas más feliz, relajada y eficiente, señalo la autora.





Si tienes ganas de aplicarlo, puedes comenzar dando pasos pequeños, por ejemplo, durante tu rutina diaria destina 5 minutos para que no hagas absolutamente nada, eso incluye no mirar el celular, ni ponerse a ver la televisión porque eso, aclara la autora, genera estrés, ansiedad e incluso tristeza; ya que logres aprender a “meditar” esos 5 minutos, podría aplicarlo uno hora o incluso toda la tarde.

No es algo fácil, porque la idea es buscar un lugar donde literalmente solo estés, ya sea parado, sentado o acostado, pero sin ninguna distracción, no es buscar otra actividad, es no hacer nada, tampoco es procrastinar, simplemente es poner un alto en el camino y luego regresar a la ruta, ya con más energía y la mente despejada.