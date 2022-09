Relatos y leyendas: ¿Conoces al fantasma del adiós en Teocelo?

Xalapa, Ver.- Los relatos o leyendas que se trasmiten de boca en boca son parte de la cultura popular, no tienen que ser aterradores, pero en muchas ocasiones no se puede evitar el asombro de ver o escuchar cosas que son fuera de lo normal; y eso en el transporte público es el pan de cada día ¿no nos crees? Espera a leer el relato del “Fantasma del Adiós” ocurrió en Teocelo.

Nuestros amigos de Agencia Paranormal, nos compartieron el relato que llegó a sus oídos, lo que no podemos dar a conocer es el nombre de los involucrados, un historia que ocurrió a plena luz del día y comenzó en la ruta Xalapa-Teocelo.

Un fin de semana común y corriente, de esos que se toman para dar una vuelta por los pueblos que rodean la ciudad de Xalapa, así fue el caso de Fernando quien junto a su hijo llegaron a la zona de La Rotonda, para subir al camión que los llevaría a Teocelo ya que el señor tenía asuntos que atender en el Pueblo Mágico.

Fue al subirse al camión cuando Fernando al pasar por los asientos para sentarse junto a su hijo, de reojo vio un rostro familiar, al voltear para confirmar su sospecha se dio cuenta que ¡era el tío de su esposa! Alfredo, pariente que era de Teocelo pero dejo su natal para irse a vivir fuera de Veracruz, por eso Fernando dudó a la hora de saludarlo, pero no perdía nada si lo hacía, lo raro para él fue que al saludar a Alfredo, este no le respondió.

Durante el trayecto a Teocelo, Fernando le comentó a su hijo que en los asientos de adelante estaba un tío de su mamá, pero el pequeño no tardó nada en contestar ¿Estás seguro papá? Lo saludaste y no te contestó, a lo que el papá respondió “sí, estoy seguro, igual no me reconoció por eso no me respondió el saludo”.





¿Qué ocurrió después?





Pasaron los minutos y Fernando contaba los kilómetros para llegar a su destino y volver a saludar a Alfredo; cuando por fin el camión cumplió su recorrido y Fernando logró bajar del camión junto a su hijo, ya no pudo encontrar a Alfredo, cosa que le extrañó ya que lo había visto bajarse del camión; metros adelante se topó con un amigo que también conocía al tío de su esposa, para confirmar sus sospechas le preguntó si había visto al señor, y la respuesta fue “sí, lo saludé pero no me respondió”.

Pasaron las horas, Fernando cumplió con todos los pendientes que tenía y regresó a Xalapa, pero no podía sacarse de la cabeza el ¿Por qué? Alfredo no respondió el saludo, así que al llegar a casa le habló a su esposa y le preguntó ¿Corazón, sabes que es de tu tío Alfredo? Nos los encontramos en Teocelo, pero no nos respondió el saludo ¿sabes si anda por acá?

La esposa, con dudas le contestó “No que yo sepa, hasta donde me habían dicho seguía fueras” pero déjame preguntar y salimos de dudas; las respuesta tardo en llegar ya que fue después del fin de semana que la esposa de Fernando pudo hablar con sus primos, las respuesta, no fue la que esperaba.





¿Era un fantasma?





Al platicar con sus primos, ellos le dijeron ¿estás segura que lo viste? Justo falleció cerca de la hora que dices que lo vieron, al recibir el recado por medio de su esposa, Fernando no pudo evitar ponerse nervioso, la piel chinita y sentir miedo, estaba seguro que vio a Alfredo y encima tenía un testigo que también lo vio, eso lo dejó consternado.

Para tranquilizarse Fernando recordó que Alfredo pudo regresar a casa, donde fue feliz y dar el último recorrido por su tierra, a eso en muchos de los municipios de la zona se le conoce como “recoger los pasos”, y ti ¿te ha pasado algo similar?