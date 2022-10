¿El pan de muerto es malo para la dieta? Te decimos cuántas calorías tiene

Se acercan las fechas en las que el pan de muerto invade las panaderías, restaurantes y las casas de todos los mexicanos, muchos sólo esperan este momento del año para saborear este delicioso postre, no importa si estas a dieta, sabemos que los remordimientos son fuertes, pero ¿sabes cuántas calorías tiene el pan de muerto? Te lo decimos y así acomodas tu régimen alimenticio.

Siempre hay lugar en el estómago para disfrutar un delicioso pan de muerto, antes tenías que espera hasta los meses de octubre y noviembre para poder disfrutarlo, ahora ya no, puedes comer casi todo el año aunque recuerda que debes hacerlo con moderación ya que si no quieres romper la dieta, debes aprender a colocarlo en lista diaria de alimentos.

El pan de muerto está inspirado en rituales prehispánicos que forma parte fundamental en las ofrendas que se dedican a los Fieles Difuntos y consiste en una pequeña esfera al centro del pan del cual salen cuatro huesos que son los que representan los rumbos del universo.

Doble Vía Historias de terror México: ¿sabes cuáles son los lugares más terroríficos del país? [Mapas]

¿Cuántas calorías hay en un pan de muerto?

Éste postre reconocido como uno de los más ricos del mundo, no contiene calorías que te pueden alarmar si en tus planes está mantener tu peso ideal o estás luchando por lograrlo, aproximadamente en una pieza “normal” se cuenta con 220 calorías.

Si lo juntas con el chocolate con leche, le puedes añadir 288 calorías más, lo que equivale a un aproximado de 508 calorías, pero podrías sustituir el chocolate por un café o té sin azúcar, que le aportaría menos calorías.

Por ejemplo, este combo también equivale a comer cuatro rebanadas de pan integral, un aguacate, medio kilo de zanahorias, 70 gramos de salchichas, 75 gramos de papas a la francesa, 150 gramos de pasta o una lata con refresco, alimentos que has probado.

Hace tiempo en la cuenta de twitter del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, se pusieron creativos y dieron algunas opciones para bajar las calorías en el combo, pero en todas debes sacrificar el chocolate, por ejemplo, de acuerdo a su tabulador podrías entrarle a la leche entera que equivale a 226 calorías o de plano un té o café que te aportan sólo 5 calorías.





¿Antojo de pan de muerto? Es delicioso y se antoja con un chocolate caliente, sólo recuerda #Mídete y #Muévete. #PanDeMuerto pic.twitter.com/JCswHSbQOn — IMSS Aguascalientes (@IMSSagsOficial) October 28, 2017





¿Eres vegano?

Si eres de los que no comes nada de origen animal en tu dieta, no te prives de este manjar, en el siguiente link puedes encontrar la receta para que pueda preparar pan de muerto vegano y así puedes ser parte de los festejos del Día de Muertos.