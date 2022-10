Casi 100 años de sabor y calidad avalan su nombre; conoce la panadería La Fama

Coscomatepec. - Cuando se habla de Coscomatepec se habla del rico sabor de su pan y con casi 100 años de experiencia la panadería "La Fama" ha visto pasar el tiempo, mantiene su calidad y esencia pese a los años, siendo un referente de la gastronomía del Pueblo Mágico.

Una tradición que se remonta a los años 20, cuando un 24 de noviembre don Gilberto Castro Solis decidió fundar su propia panadería y hacer de su oficio un patrimonio familiar, su nieta Rosario Garnica Castro hoy con orgullo cuenta la historia de esta panadería centenaria.

Te puede interesar: ¿Tú reparas o tiras tu ropa y aparatos descompuestos? Conoce las historias

"Se inauguró en diciembre un día que pasó un circo al pueblo y todos iban antes a las funciones del circo, era un gran atractivo, por ello mi bisabuelo aprovechó y ese día se invitó a todos a asistir a la inauguración de la panadería" La Fama", fue a las 10 de la noche, desde ese día en diciembre de 1924 fue todo un éxito y hasta la fecha sigue así", comentó la ahora propietaria.

Con casi 100 años de experiencia la panadería "La Fama" ha visto pasar el tiempo / Fotos: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Su esencia y prestigio está en la calidad

Local Orgullo Veracruz: jóvenes crean colorante natural y logran pase a expociencias nacional

Si bien la historia y el esfuerzo de la familia ha sido importante, la calidad es lo que la ha mantenido vigente y ha hecho la diferencia entre todas las panaderías de la región, son las recetas, la excelencia de sus ingredientes y la pasión con la que la hace su gente lo que ha hecho que este oficio sea más que solo un comercio local.

"A seguido a pesar de todas las panaderías porque nunca hemos bajado la calidad, mi mamá y mi abuela siempre fueron muy creyentes de que la calidad será por lo que los clientes nos busquen a pesar de los años, no podemos bajar la calidad, porque si yo bajo la calidad mejor la cierro", cuenta la nieta de don Gilberto Castro.

Todo el pan que se elabora en este lugar se hace en antiguos hornos de leña alimentados con madera de encino, Rosario afirma que la leña se compra en un lugar especial para que esto continúe con la misma línea de hace 98 años.

Su nieta Rosario Garnica Castro sigue con la tradición / Fotos: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

El aumento de los costos en la harina, la manteca, las levaduras y demás materias primas, han sido situaciones que con trabajo han sabido superar, en algún momento pensó en hacer cambios al lugar para modernizar la panadería, pero comenta, su abuela se opuso rotundamente, "me dijo esto fue lo que dejó tu bisabuelo y no lo tocas", es así como se mantiene casi como un túnel en el tiempo que al llegar te remonta a los años de antaño.

Pan con fama mundial

Rosario cuenta hace unos años Susana Casarín, una fotógrafa muy reconocida, realizó una exposición en Madrid en donde mostró parte de lo que fue la panadería dejando inmortalizado y cruzando fronteras este negocio que también compartió con los presentes el rico sabor del pan de Cosco.

La calidad es lo que la ha mantenido vigente y ha hecho la diferencia entre todas las panaderías de la región / Fotos: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Más tarde en Ciudad de México la fotógrafa montó está exposición en la que se volvió a compartir este rico sabor con los asistentes quienes aún conservan el gusto por este pan y cada vez que van a Coscomatepec no dudan en ir a comprar y se lo llevan hasta Europa y otros países.

Mano de obra con amor, la clave del sabor

La propietaria indica que cuando se ve el negocio como un generador de dinero se vuelve difícil salir adelante, pero si se ve como una forma de vida todo cambia, cuando ella llegó de Ciudad de México no entendía eso.

En los años 20 don Gilberto Castro Solis decidió fundar su propia panadería / Fotos: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

"La gente le decía a mi mamá doña Lucha, que cosa tan rico su pan, cuide la tradición y mi mamá me decía ¡eso es lo importante! Lo importante no es lo que te cae en la caja, lo que importa es la satisfacción que tú como dueña de un negocio familiar ves que a pesar que el fundador ya no está puedes seguir con esa tradición a ese mismo nivel, porque cuando amas lo que haces, no te cuesta trabajo", expresó.

Aunque con el tiempo los maestros panaderos han ido cambiando quienes llegan adoptan este mismo amor y cariño por el negocio que hacen que cada receta de los abuelos sigan viviendo con el mismo sabor y sazón propio de la panadería "La Fama", es esta pasión y bondad de sus trabajadores, lo que hoy lleva al negocio al mismo éxito de siempre.

Este mes de noviembre suele ser el más concurrido para la venta de pan, llega el momento de hacer pan de muerto, hojaldras y aunque en algunas ciudades ya se preparan con los rellenos más exóticos en Coscomatepec en la calle Vicente Guerrero número 4 ya se preparan para seguir con la realización de la hojaldras tradicional que tanto gusta.

Al igual que las hojaldras el rico pan de nata, los cochinitos de galleta, las orejas, pan de sal y más son los que buscan sus clientes frecuentes.

Son dos sucursales las que hoy existen en Coscomatepec, una se encuentra en el centro del pueblo mágico y la otra sobre la carretera federal Coscomatepec - Huatusco en donde pueden comprar su rico pan de Coscomatepec.

Panadería "La Fama" de Coscomatepec, funciona desde 1924 / Fotos: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Nota publicada originalmente en El Sol de Córdoba