Historias de terror México: ¿sabes cuáles son los lugares más terroríficos del país? [Mapas]

La tradición oral en el país es muy basta, con sólo visitar algún pueblito pintoresco podrás conocer alguna leyenda local, un cuento paranormal que si bien no tiene una explicación lógica, sirve como parte de la cultura popular del lugar; a continuación te vamos a presentar algunos relatos que trascendieron su lugar de origen y son de dominio popular en México ¿crees conocerlos?

De acuerdo a la real academia española una leyenda es la “narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición” podría ser también “un relato basado en un hecho o un personajes reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración” o “una persona o cosa muy admiradas y que se recuerdan a pesar del paso del tiempo”.

Te puede interesar: Historias de ultratumba; joven relata experiencia de vivir junto a un cementerio

Bueno, ya tenemos una idea de lo que son las leyendas, ahora nos toca presentarte algunas de las historias más escalofriantes, cabe señalar que estos relatos incluyen carreteras, fantasmas, panteones y fueron narrados por pobladores que viven en la zona.

Doble Vía ¡De terror! Conductor de transporte público reporta un pasajero fantasma en su unidad

¿Cuáles son los lugares más terroríficos de México?

La Rumorosa

Comencemos con una ruta que se encuentra en Baja California, ¿se les hace conocida La Rumorosa? Es una carretera que conecta a los municipios de Tecate y Mexicali, exacto, el primer lugar que te vamos a presentar es una carretera, las clásicas historias en las que se aparece un fantasma en pleno camino.









¿Qué ocurrió? Existe un tramo que es conocido por contar con curvas muy prolongadas, un camino sin duda tenebroso por la noche, pero espectacular con la luz de día; cuenta la leyenda que una enfermera viaja en su coche por la zona, era de noche, de regreso a su casa después de una larga jornada de trabajo, cuando de pronto comenzó a ver muchos seres espeluznantes durante de trayecto.

Fue tal la impresión que se llevó que su cabeza no aguanto el miedo y ya no podía continuar manejando, optó por orillarse y tras bajarse del automóvil saltó al vació para escapar de los extraños seres que vio en la carretera.

Esa no es la única versión, pobladores aseguran que el espíritu de la enfermera que se aparece en el lugar, se debe a que la mujer fue raptada por una secta satánica, la llevaron al sitio que tenían preparado para realizar un ritual en honor al príncipe de las tinieblas y la asesinaron, con eso lograron que su alma no tuviera paz, por lo que sigue penando en la ruta de la Rumorosa.









Vamos bajando al centro del país, nuestro siguiente destino es la Ciudad de México, sabemos que es la tierra que abarca infinidad de historias terroríficas, pero nos queremos basar en la siguiente, la casa de La Moira.

¿Qué sucedió en La Moira?

Cuentan los habitantes de la calle José Vasconcelos que se encuentra en San Miguel Chapultepec, que cierto día una niño que se llamaba Marcus, exacto se llamaba, entró a la casa que se encuentra en el número 125, en ese lugar los vecinos del lugar siempre se quejaron de los ruidos y la actividad paranormal que veían, pero el niño sin saberlo decidió entrar.









Dicen que “la curiosidad mató al gato” Marcus en su primero intento por conocer la casa logró entrar pero no tardó nada en salir corriendo a los brazos de su madres, prácticamente pálido y con los ojos llenos de lágrimas le dijo que vio a un señor colgado del techo dentro de la casa, obvio nadie le creyó ¿por qué? Es un niño, sólo estaba inventando o jugando.

El juego terminó días después, Marcus regresó a la casa, valiente y con ganas de enfrentar su miedo, no lo logró, cuenta la leyenda que luego de varias horas sin saber de su retoño, los papás lo buscaron por todas partes sin tener éxito, hasta que se acordaron que su hijo se metía a esa casa sin permiso y fueron a buscarlo.

Al entrar a la casa ambos se quedaron sin aliento, no pudieron hablar, sus ojos se llenaron de lágrimas y fue la mamá quien pedo un grito desgarrador, su hijo se encontraba colgado del techo de la casa, de la misma forma en la que les contó que había visto al señor.





Panteón Belén

Del centro de país nos vamos al occidente, Guadalajara, la tierra del tequila y al parecer también de las historias de terror, nos ubicamos en el panteón Belén, el sitio está repleto de relatos e historia paranormales, incluso existen recorridos guiados para los turistas y actualmente funciona como museo.

Una de las historias más conocidas del lugar es la de la tumba de “Nachito” el pequeño Ignacio Torres, muchos aseguran que su tumba es la más visitada del lugar y su historias data del año 1882 mucho antes de que existiera la energía eléctrica ¿por qué lo mencionamos? A continuación te explicamos.









Cuenta que el niño Ignacio Torres padecía una rara enfermedad llamada nictofobia (miedo a la oscuridad), para ayudar a que su niño no entrara en pánico, sus papás le colocaban antorchas para que la oscuridad no llegará a su cuarto, pero un día estas antorchas se apagaron y fue tal el terror que le dio a “Nachito” que su corazón no resistió y murió de un infarto.

Tras el trágico fallecimiento, los vecinos de la zona comenzaron a esparcir el rumor de que el panteón estaba embrujado ya que el ataúd del pequeño, pese a estar debidamente sepultado, lo encontraban fuera de la tumba todas la noches, afirman sepultureros que se han encontrado juguetes regados por el lugar pese a que los recogen diariamente y lo ponen en su lugar.

Todo indica que “Nachito” no ha dejado este plano terrenal, sus padres en esa época decidieron construir una tumba fuera de la tierra, ya que recordaron que a su pequeño le aterraba la oscuridad y decidieron dejarlo siempre a la luz del sol.





Misnebalam: zona fantasma

De Guadalajara nos vamos al extremo sur de México, llegamos al paradisíaco estado de Yucatán, el siguiente relato nos traslada al pueblo de Misnebalam, que actualmente es una zona fantasma ya que sus pobladores se dieron por vencidos ya que fue mucho tiempo que fueron víctimas de actividades fuera de lo normal.









Todo comenzó el día que falleció su líder conocido como “Don Fidencio”, varios de los habitantes fueron testigos que tras morir comenzaron a ver muchos fenómenos paranormales, actualmente existen recorridos para conocer el cenote subterráneo de Misnebalam, que antiguamente era una hacienda.

Además, pobladores asegura que junto a “Don Fidencio” se aparece “Juliancito” un pequeño que era hijo de unos de los trabajadores de la hacienda, el cual tuvo una trágica muerte y fue gracias a eso que su alma no tiene descanso.