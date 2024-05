Hallan extraño pez con manchas en playa de Veracruz, ¿de qué especie se trata?

Durante las últimas semanas, en el puerto de Veracruz y algunas playas del municipio de Alvarado, se han dado avistamientos de algunas especies marinas como mantarrayas y delfines que han sorprendido a todos aquellos afortunados que han podido ser testigos de dichos encuentros.

Aunque para muchos no suele ser tan común la presencia de estas especies sobre las orillas, mediante redes sociales se han dado a conocer diversos videos donde se puedo apreciar a una pareja de delfines nadando frente al conocido paseo del malecón de Veracruz.

Además, el pasado mes de febrero, una pareja de pescadores documentó el encuentro con una enorme mantarraya mientras se transportaban en su lancha.

Tras estos últimos avistamientos, Veracruz nuevamente fue testigo de un encuentro con otra especie que ha generado cierto debate en redes sociales, pues algunas personas encontraron un extraño pez con manchas, ¿de qué especie se trata?

¿Qué especie de pez fue hallada en una playa de Veracruz?

Mediante redes sociales se dio a conocer una serie de imágenes en las que se puede observar la captura de un pez que ha causado “revuelo” por su particular coloración, pues es una especie repleta de manchas rojas con tonalidades grisáceas, marrones y algunas en color negro.

Por su llamativa forma, el pequeño pez ya ha desatado un debate entre varios usuarios en redes sociales, pues algunos advierten que es una especie “no comúnmente vista en tierras veracruzanas”.

Una búsqueda realizada en FishBase, una de las enciclopedias que reúne la información de más de 35 mil especies marinas de todo el mundo y considerada como una de las herramientas más completas en línea, identifica a este animal dentro de la familia Serranidae, peces característicos por este tipo de tonalidades.

Su nombre científico es Epinephelus coioides y, de acuerdo a la misma plataforma, esta especie tiene más presencia en la zona del Océano Índico sobre las cercanías de Australia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Japón, Filipinas, Malasia o Vietnam, además de la India y algunas otras partes de Sudáfrica y Madagascar.

Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides): *exists*



Parasites: it's free real estatehttps://t.co/517IBaNHSP pic.twitter.com/dgOqEbfBAC — Journal of Helminthology (@JHelminthology) May 28, 2019

Aunque su presencia por estas zonas del país ha causado cierta sorpresa, otra gráfica de “probabilidades relativas de ocurrencia”, de la misma plataforma, ha identificado durante los últimos años otros avistamientos por el Atlántico Sur y Norte, concentrado aún más en Venezuela.

Siguiendo por el continente americano, han registrado su presencia con menor volumen en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Por parte de Estados Unidos, otras zonas donde se ha registrado son en Miami, Charleston o Jacksonville.

Esta especie se caracteriza por contar con una serie de espinas dorsales y suele medir desde los 10 hasta los 78 centímetros y también suele ser conocido como “bacalao de manchas anaranjadas” y se considera como una especie comestible, sin embargo, ha sido sobreexplotado.

FSI, Visakhapatnam: Caudal fin abnormality in orange spotted grouper Epinephelus coioides during the routine sample collection from Visakhapatnam fishing harbour- Dr.Annada Bhusan Kar,Fisheries Scientist, Shri.G.V.A.Prasad,JFS,Shri.Pratyush Das, JFGT and Dr. K. Silambarasan, SSA pic.twitter.com/vwW8a9jrOn — Fishery Survey of India (@FisherySurveyOI) September 5, 2021

Usuarios de redes lo confunden con el pez Cabrilla

Aunque esta plataforma lo ha identificado, algunos usuarios lo confunden o aseguran que el pez se trata del famoso Cabrilla, una especie que, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene presencia en alrededor de 16 estados en México.

Este tipo de pescado suele tener la similitud con el ya mencionado “bacalao de manchas anaranjadas” por sus tonalidades, sin embargo, es una de las especies identificadas más favorables por carne de buena calidad.

Algunos usuarios aseguran que esta especie se trata del famoso pez Cabrilla | Foto: Elizabeth Ruiz | Cuartoscuro.com

De acuerdo con la misma dependencia, durante 2020 se produjeron 6 mil 950 toneladas de este pez, siendo Baja California Sur una de las principales zonas en su producción.

¿Consideras que realmente se trata de un pez Cabrilla o el “bacalao de manchas anaranjadas?