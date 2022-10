¿Tú pones ofrenda en Todos Santos? muere tradición en algunas familias

Orizaba, Ver.- La que se considera una de las tradiciones más arraigadas en México como lo son las ofrendas a los difuntos está muriendo familiarmente, aunque triunfa en las escuelas, aseveró el historiador Armando López Macip.

En entrevista mencionó que en la región de las Altas Montañas esa costumbre tenía mucho arraigo, pero disminuyó con el cambio generacional, aunque también porque las autoridades educativas lo prohibieron, solo se seguía en las casas; pero las personas en quienes no tenía arraigo lo dejaron de hacer, fue así que entró el Halloween.

“En los años 60’s y 70’s, cuando estudié la primaria y secundaria no había nada de eso en las escuelas, fue hasta cuando se comenzaron a hacer los primeros intentos del Tratado de Libre Comercio (TLC), que se dieron cuenta que se podría perder identidad y hasta agregaron 2 estrofas al Himno Nacional, que reglamentariamente no se cantaban y se comenzó a hacer lo de las ofrendas, tardíamente”, explicó.

Las ofrendas a los difuntos está muriendo familiarmente, aunque triunfa en las escuelas / Foto ilustrativa: Miguel Castillo | Colaborador

Hoy, agregó, la gente hace un revoltijo. Ponen ofrendas, pero los niños se visten de brujos y hacen cosas que no tienen relación directa con la idiosincrasia del mexicano. “Nuestros ancestros prehispánicos sí tenían esas costumbres, que ya deformadas sí se practicaron, pero que sí dan identidad al mexicano”, remarcó.

Algunas personas ponían ofrendas de acuerdo a como se los enseñaron sus mayores, con varios niveles, con un arco y todos los elementos que marcaba la tradición. Hoy se hacen más en las escuelas que en las casas. Antes era al revés.

Destacó que anteriormente, se retiraba la ofrenda hasta el día 2 de noviembre después de las 12 del día, porque decían que a esa hora las ánimas ya se habían ido.

“Levantaban las ofrendas, las flores las llevaban al panteón y la comida la consumían en la tumba de sus difuntos; después venía el paseo por Barrio Nuevo hasta llegar a los 500 escalones, donde terminaba la comida”, recordó.

¿Qué pasa en la actualidad con las ofrendas del Día de Muertos?

En la actualidad ya no se hace, la gente sí sigue yendo al panteón, pero la ofrenda en casa es cada vez más escasa. El Halloween llegó para quedarse, “habrá quien lo niegue, pero es una realidad, pero fueron las autoridades educativas que en su momento lo prohibieron, lo veían como supersticiones que no eran buenas”. aseveró.

Sobre si la gente está buscando alguna otra forma de recordar a sus difuntos, el historiador mencionó que, con la conquista espiritual, la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos, lo hace la Iglesia Católica, aunque no hace ofrendas.

“No es algo que vaya con la liturgia o doctrina cristiana, pero lo tolera, no lo prohíbe, no lo marca como un pecado, no lo ve tan dañino como en un momento dado sí lo podría ser el Halloween que es una fiesta de brujas y otra cosa”, concluyó.

