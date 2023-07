¿Se puede vivir de vender hamburguesas? Jorge emprendió negocio en Xalapa

Por 22 años Jorge trabajó en espacios nocturnos donde le nació la pasión por la cocina y la idea de emprender su propio negocio, “porque siempre me ha gustado comer mucho y bien”.

Fue así como nació Hungry Rock’s Munchies donde se elaboran hamburguesas artesanales, con pan hecho en horno de leña, de camarón y arrachera, que son la especialidad y que funciona totalmente como “dark kitchen”, pues su servicio es a domicilio.

¿Cómo elabora Jorge sus hamburguesas?

Del gusto por la buena comida y con la intención de ofrecer los mejores productos a sus clientes es que hoy han logrado posicionarse en el gusto de los xalapeños. A sus 40 años, Jorge Chávez explica que todo el proceso de elaboración es artesanal, desde el pan hasta la carne y el acompañamiento, lo que les da el toque especial.

Jorge Chávez busca dar un sabor especial a sus alimentos | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

“Regularmente las hamburguesas vienen con papas a la francesa, entonces nosotros le metemos papita cambray salteada. Todo lo elaboramos nosotros, el pan nos lo hace un amigo, pero todo lo demás es hecho por nosotros y con insumos locales, tratamos de que sea de la región”.

En el emprendimiento participan tres personas, originalmente nació en Córdoba, pero lleva ya cuatro meses en Xalapa. La idea tiene más de 20 años, porque por mucho tiempo estuvo trabajando en el medio nocturno lo que le permitió conocer a chefs y algunos tips de cocina que hoy aplica con su propio toque.

“Se nos fue pegando un poquito de todo y nació el Hungry Rock 's, ha ido evolucionando y pues hoy en día estamos posicionados, no al cien por ciento, pero vamos agarrando camino. Estamos en Córdoba como matriz y estamos en Xalapa abriendo la sucursal”.

Aunque se ubican en Los Sauces por ahora todo es envío a domicilio y la idea es que muy pronto puedan dar servicio como restaurante. Para probar las hamburguesas de Hungry Rock’s Munchies se puede hacer el pedido al número 271 323 0500 los viernes, sábado y domingo.

“Es un producto distinto, no es algo común ver una hamburguesa de camarón o arrachera, no es algo que se ve comúnmente, se vuelve un poco más como gourmet. Una hamburguesa cuesta 120 pesos, pero estamos hablando de que tiene un plus, el pan, las proteínas, la elaboración que es al carbón y yo considero que no es tan caro”, dijo.