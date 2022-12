¡Se acabó! Yeri Mua exhibe infidelidad de Brian Villegas y termina la relación [Video]

La intensa relación que vivian Yeri Mua y Brian Villegas llegó a su final, definitivamente, esta vez no fueron los celos del influencer, esta vez fue una supuesta infidelidad lo que terminó la relación con la veracruzana; fue ella mediante sus redes sociales la que dio a conocer la noticia al leer un mensaje que le envió el, hasta entonces, su pareja.

Durante la transmisión Brian Villegas le pidió a Yeri Mua que dejara tirarle “hate” mediante sus redes ya que los seguidores lo iban a tomar personal, cabe señalar que él comenzó a cuestionarle sus salidas con otros influencer y hasta pasar la noche de fiesta, cosa que no le cayó nada bien a la veracruzana que no tardo nada en responderle.

“Lo voy a bloquear para empezar, pero me puso: qué mala onda que ocupes este medio para desahogarte porque a pesar de que yo me mantengo al margen y he mantenido los códigos”, comentó la influencer en el vivo que realizaba.

Doble Vía ¡Graban bioserie de Gloria Trevi en Veracruz! Productora cuenta detalles

El que no se quedó sin respuesta fue la expareja quien se defendió de los ataques en redes porque asegura, estos ataques fueron obra de Yeri Mua “ayer te quedaste con el chico que me decías que era “gay” y nadie te juzga a ti, es lo último que diré, pero me duele que hagas que la gente me ataque”, resaltó.

¿Hubo infidelidad de parte de Brian Villegas?

Después de la pelea que tuvieron en redes, el influencer terminó por aceptar lo que justamente inicio el conflicto, su infidelidad, pero eso fue gracias a la presión de los seguidores quienes por lo que se ve no le dejaron opción.

“No voy a decir, ay, no lo hice, porque lo hice y ya lo que está hecho, está hecho. No puedo resolver nada, lamentablemente perdí mucho por una estupidez, por pasarme de borracho”, fue la manera como Brian Villegas confirmó las sospechas.

@chismecito22 #yerimua #fyp #viraltiktok ♬ sonido original - user83691237184

¿Cuál fue la reacción de Yeri Mua al saber de la infidelidad?

Ya con la infidelidad aceptada, la veracruzana afirmó que no estaba dispuesta a permitir otra cosa más de parte de Brian Villegas, por lo que confirmó el final de la relación ya que le había dado muchas oportunidades que no aprovechó el influencer y el punto final fue el engaño.

“Se acabó. Esta última oportunidad que nos dimos, yo dije: ‘Si vuelve a haber una falla, ya se acabó’. Ustedes no saben esta parte y no voy a ser hipócrita, sí, yo también lo engañé, pero ustedes no se enteraron”, finalizó.