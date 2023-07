Mujeres dirigen el 30% de empresas veracruzanas: AMJE

Veracruz, Ver.- El 30% de las empresas establecidas en Veracruz son dirigidas por mujeres, revela Sandra Vázquez Castillo, presidenta de la Asociación Mujeres Jefas de Empresas Veracruz (AMJE).

Asegura que hoy en día las mujeres se han vuelto el vínculo para que las familias crezcan, ya que ellas mantienen la casa y también aportan recursos como emprendedoras.

“Ustedes saben que el famoso empoderamiento de la mujer es que ahora todas aparte de trabajar, y de aportar para la casa. La ONU ya definió que somos vínculo conectivo para que las familias crezcan, porque todas las que trabajamos nuestro dinero se va para el hogar y hay familias más contentas y haya hijos más educados y felices”, resalta.

De hecho, explica, del universo de empresas lideradas por mujeres, el 78 por ciento se trata de microempresarias. De esta manera, enfatiza que las mujeres representan hoy el 48 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Aunque lo cierto es que también hay mujeres que se encuentran en la informalidad, que no propiamente se trata de una empresa.

Pues recordó, que la pandemia disparó la informalidad y hubo muchas que no se regularizaron. Sin embargo, al final de cuenta son emprendedoras y generan ingresos para su familia. “Entonces no es cualquier cosa, es oficial por el INEGI, yo creo que hay más porque también hay que tomar en cuenta que no todas están registradas ante el SAT”.

“Ustedes supieron que las famosas “nenis” en la pandemia se quedaron para siempre vendiendo, las redes sociales son un vínculo importante pero todas ellas, pero también pueden formalizarse”, dijo la entrevistada.

¿Cómo pueden capacitarse las mujeres?

De ahí que ello, hizo una invitación a las mujeres que tengan una empresa a recibir capacitación y conocimiento a través de la Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE), la cual mantendrá abierta su convocatoria hasta el 7 de julio del año en curso para recibir las herramientas que le permitan crecer su negocio.

Está campaña es impulsada por la Embajada de Estados Unidos en México y empresas trasnacionales para ofrecer cursos, talleres y conferencias con expertos en temas financieros, marketing y negocios exclusivos para mujeres.

Aunado a que tendrán la oportunidad de estar en contacto con redes de empresas, empresarias y mentores para hacer crecer su negocio.

La fecha límite para hacer la inscripción es el 7 de julio, únicamente tienen que ser, mujer mayor de 18 años, tener un negocio propio, compromiso y disponibilidad de tiempo para realizar las actividades del programa, y llenar un formulario en awemexico.org