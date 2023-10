“Las mujeres veracruzanas somos diversas y orgullosas de nuestro origen”: Roselynne, Miss Turismo Veracruz 2023

Una reina de belleza actual debe inspirar a otras mujeres a buscar sus sueños, expresa Roselynne Gómez Huesca, Miss Turismo Latino Veracruz 2023. Esta joven peroteña y egresada de la licenciatura en Diseño Gráfico representará a la entidad el próximo 28 de octubre en la final nacional del certamen que se realizará en esta capital.

Tras haber sido la ganadora hace aproximadamente mes y medio ganó el certamen Miss Turismo Latino Veracruz 2023, busca ganar la etapa nacional para irse al internacional que se realizará en la isla caribeña de Aruba.

Explica que la concentración para el certamen nacional será del 24 al 28 del presente en Xalapa. Habrá actividades en Perote, Chachalacas y Cempoala.

Roselynne Gómez resalta que el certamen promueve el turismo nacional, las concursantes realizan distintas actividades, entre ellas participan en un foro regional, en el que cada una de ellas resalta la riqueza cultural de su entidad, pero también realizarán una pasarela en vestido de gala y un fashion show del Día de Muertos, donde vestirán algo representativo a la festividad. Además tendrán actividades deportivas y culturales.

Buscarán el cetro nacional quince jóvenes y dice esperar con ansías a que llegue el día 28 de octubre en que será la final. “Buscaré traer de regreso nuevamente la corona, además por ser la sede es mayor mi compromiso”.

Sobre su tarea de promoción de Veracruz, dice que es una tarea fácil porque la entidad lo tiene todo, cultura, arte y en lo que se refiere a naturaleza, posee desde playas hasta montañas.

Explica que tiene 21 años y es egresada de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad IVES.

Desde los 15 años comenzó a participar en festivales de belleza a nivel preparatoria. En Perote se hizo un concurso y lo ganó. Desde ahí comenzó también en el mundo del modelaje. “Los concursos de belleza y el modelaje son mundos diferentes. El modelaje es vender la marca de alguien, mientras que en los concursos muestras quien eres y tu formación y cultura”.

Roselynne resalta que ahora su objetivo, a corto plazo, es ganar el certamen nacional para irse al internacional en Aruba. Pero también le gustaría seguir en una carrera de modelaje, porque es una plataforma que le ha ayudado a ver lo que puede lograr y porque se conoce a muchas personas y marcas.

Expone que también está dedicada a la creación de contenidos para las redes sociales tanto para su marca personal como para otras.

ESTEREOTIPOS

Respecto a los estereotipos negativos que se han generado por los concurso de belleza, comenta que efectivamente anteriormente se tenía otro concepto de estos eventos, “donde se buscaba a la mujer perfecta, pero solo en lo físico”.

Remarca que hoy los concursos de belleza ya no buscan a la mujer perfecta | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Remarca que en los concursos de belleza ya no se busca a la mujer perfecta, “todo está cambiando y se ha evolucionado, es por eso que ahora este concurso busca promover el turismo nacional”.

Aclara que en su caso, estos concursos modernos le han ayudado a demostrar que las mujeres sí pueden lograr las metas que se propongan. “De nada sirve tener una cintura súper pequeña y ser alta si no podemos expresarnos o no se tiene empatía con las personas y no se conecta con otros. Ahora lo que se busca de una reina de belleza es que tengan conocimientos en muchos temas. Debe ser integral y preparada porque es la forma de inspirar a otras mujeres a buscar sus sueños”.

En su caso, comenta que su intención es promover una cultura de respeto para todas las mujeres, “porque hay diferentes cuerpos y metas, todas somos distintas y no es necesario tener medidas perfectas, las mujeres somos bonitas todas, todas tenemos metas y proyectos que realizar”.

Concluye diciendo que las mujeres veracruzanas son diversas y orgullosas de sus orígenes como es mi caso, así que iré a buscar este cetro para promover con orgullo la riqueza cultural y natural de Veracruz.