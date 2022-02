¿Por qué dicen que hace daño cenar sandía si los mexicanos cenan tacos y tortas grasosas?

Con la llegada del verano es común que haya frutas deliciosas de temporada, una de estas es la sandía, misma que tiene un sabor delicioso y se suele asociar con la playa debido a su frescura, no obstante, muchos se preguntan ¿por qué dicen que hace daño cenar sandía si los mexicanos suelen cenar tacos y tortas grasosas?; te decimos si esto es cierto.

Así es, existen varias creencias populares sobre esta frutita, como el que dice que no se debe combinar la sandía con la leche porque podría provocar diarrea, entre otros, ¿será cierto o se tratarán de simples mitos?, te contamos.





¿Es cierto que cenar sandía hace daño?





No, existen muchas personas que afirman que cenar sandía puede provocar mal estomacal, lo cual es totalmente falso. Lo que sí sucede es que este alimento posee mucha agua, por lo tanto comerla en exceso podría provocar que su digestión sea más lenta y podría caer pesada, no obstante, esto sucede también en el día, no solo en la noche.

Por lo contrario, cenar unas tortas bien grasosas si podría causar indigestión y mal estomacal.

Así que ahora ya sabes que sí puedes comer sandía en la noche, solamente asegúrate de que sea una cantidad adecuada y puedes acompañarla con algún queso o yogurt.

La mejor manera de comer sandía es en su forma natural, ya sea como colación, en aguas frescas, en postres, etc.

¿Qué beneficios aporta comer sandía?





Según la Fundación Española de la nutrición (FEN), la sandía posee 90% de agua entre sus componentes, además, es un alimento rico en magnesio y vitamina C.

Una taza de sandía aporta el 20% de la ingesta de vitamina C recomendada (al día). También contiene potasio. Su consumo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

La sandía no tiene tanta fibra como otras frutas pero tampoco tiene grasa, posee aproximadamente unas 45 calorías por cada taza.

¿Cuáles otros mitos sobre comer sandía existen?





Además del mito que dice que cenar sandía puede caer pesado, existen algunos más, entre ellos:

-Comer sandía con leche causa diarrea

Existe otra creencia que dice que la sandía y la leche son incompatibles, por lo tanto, el mezclarlas podría provocar vómito o diarrea. Esto es falso, comer esta fruta acompañada de un vaso de leche es una práctica que siguen varios sitios del mundo.

-Si tienes resaca es malo comer sandía

Otro mito sobre la fruta roja dice que si tuviste una borrachera y al siguiente día sufres de resaca, no deberías comer sandía puesto que podrías llegar a morir, puesto que se tiene la creencia de que como el estómago está caliente y es un fruto frío, podría ser maligno.

Lo anterior también es falso, de hecho, se ha comprobado que la temperatura de la sandía no afecta a la resaca, por lo contrario, la cerveza también sería mala y muchas personas suelen curarse la cruda con unas bien frías.

Existen varios mitos que señalan que comer sandía podría causar mal estomacal | Foto: Pixabay

