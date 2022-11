La vida le llevó al mundo de la moda; la historia de Sughey Lozada

Orizaba, Ver. - Para Sughey Lozada López, el primer referente que tuvo para diseñar ropa, fue su abuelita y el gusto de esta por la industria de la moda, "hacía cosas impresionantes y no sabía la magnitud de lo que se puede crear, desde niña supe que quería ser veterinaria, pianista o diseñadora, ahora el destino me llevó al mundo de la moda".



En su infancia vestía a sus muñecas creando ella misma la ropa, haciendo los diseños en hojas blancas y con sus colores que usaba para su escuela, le daba vida a su imaginación.

Te puede interesar: ¿Conoces a Silvana Estrada? Ganó Grammy Latino a la mejor artista del año [Video]



Fue en el bachillerato cuando tuvo la oportunidad de poder experimentar en la industria de la moda y aunque a su alrededor vio a muchas compañeras desistir, ella continuó.



Su sueño se hizo realidad y siguió sus estudios de preparatoria, la moda pero también montó su primer local, "es un trabajo noble y siempre hay de donde hacer algo, he hecho labor social gracias a la moda y el diseño, ya que hago camas para perros y gatos con los retazos de tela".

¿Cómo combinar ser madre y diseñadora de moda?



Cuanto tenía los 19 años, su primer taller estaba listo, un espacio pequeño que ella fue dando forma con sus manos y con apoyo de su familia y al culminar el bachillerato su destino ya estaba trazado y medido, pues el diseño de modas la esperaba, sin embargo, su mayor logro fue ser madre y aunque pudiera complicarse su vida diaria siguió adelante.



Sus clientas fueron exigentes, lo que la formaron a lo que actualmente es, detallista, minuciosa y cuidadosa con su labor, "he visto pasar por mi tienda a generaciones de mujeres, pues a quien le hice el vestido de 3 años, boda o quinceaños regresa por el diseño de su vestido de graduación o de bodas".

Cultura Baile y mucha pasión te esperan en "Tango para volver"; espectáculo recrea sus orígenes

Para Sughey Lozada, las redes sociales han sido una herramienta de recomendación hacia su trabajo y con 26 años en el gremio de la moda recuerda con cariño sus comienzos haciendo por primera vez un corsé negro y un vestido tipo princesa.



En su taller conserva aquellos diseños que le "sacaron canas verdes", en ellos se ve la tela que uso, los colores, y la tonalidad de piel de aquellas mujeres que confiaron en su trabajo.

¿A qué edad fue su primera colección de moda?



Cabe hacer mención que su primera colección de ropa fue en sexto semestres de la carrera profesional, siendo Oaxaca su inspiración, pues para su graduación el estado de Veracruz fue su pilar de moda empleando bordados y pintura.



Ahora, su penúltima colección es basada en la moda urbana, aunque ya está entrando a otro sector de la moda con la ropa de bebés, inspirada en su nieta.



Sughey continuó su trabajo durante la pandemia de Covid-19 porque aprovecho para diseñar la ropa de bebé.

Ha sido partícipe de eventos nacionales e internacionales, puesto que sus diseños han causado sensación en Estados Unidos y Europa, como lo fue el traje típico orizabeño, ya que este anduvo paseando en Canadá.



La también instructora certificada de corte y confección, en su taller ha abierto el espacio a hombres y mujeres que están incursionando en la moda viendo en esto una forma y estilo de vida.

¿Cómo es la ley de talles?



Su trabajo se ha basado también en aplicar la ley de talles, es decir, los diferentes tipos de cuerpo y color de piel," siempre ha sido así, como diseñadora tengo la idea de que no somos iguales, cada persona llega con su magia y trabajar de forma personalizada ha sido bonito, no hay cuerpo difícil sino mentalidad, aunque seas Miss Universo la mentalidad siempre debe ser un plus, siempre se debe de respetar el cuerpo de la persona que está alado".

Diseñadora de modas | Foto: Cortesía | Sughey Lozada López

Leer más: Con máscaras y Lengua de Señas crean obra de teatro para niñas y niños

Ha centrado su labor en apoyos sociales, realizando desfiles donde sus mejores modelos son las mujeres de las comunidades donde ella da talleres, enseñando un oficio a quienes toman clases con ella.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)