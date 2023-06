Óscar D´León dice que cantará lo que el público del Salsa Fest quiera

Boca del Río, Ver.- Con un repertorio que incluye la “Veracruz” el salsero Oscar D´ León confirma su presentación este viernes en el Salsa Fest.

En conferencia de prensa el León de la Salsa externa su emoción de estar nuevamente en Veracruz luego de que ha sido una de las figuras que más se ha presentado en este evento.

¿Qué dijo Óscar D' León de su participación en Salsa Fest 2023?

“Me siento muy contento y feliz de estar un año más en esta tierra de Dios y en este festival, en la primera edición fui uno de los que inauguró, siempre me han querido, han respetado mi música y me siento comprometido”, señala.

Óscar D´León preparó un set especial para la ocasión | Foto: Cortesía Gobierno del Estado

Reconoce que aunque quería presentar la canción de Veracruz con arreglos propios, por unos problemas técnicos cantará la versión de Toña “La Negra”. “Tan compenetrado estoy con los jarochos que preparé el tema Veracruz, yo nací con la luna de plata, hice un arreglo especial pero al enviar los papeles ayer mandé una trompeta que no era y no pudieron acelerar el tema y me voy a quedar sin tocarles lo que quería, una sorpresa, pero sí vamos a llevar el otro, la original de 'La Toña', lo tengo montado hace tiempo, me gusta muchísimo”, externó.

Aclara que el público será quien tenga el poder para dar secuencia de los temas que interpretará durante su presentación. “Yo arranco con mi opening y después el público dirá qué hay a continuación”.

El venezolano reconoció que quedan pocos exponentes de la salsa por lo que considera que se requiere de más artistas para que hagan frente a los nuevos géneros.

“Todo tiene su momento y será bueno cuando emerjan nuevos artistas del género, hacen falta más exponentes, admiro a las estrellas del reguetón, tienen ese talento y yo no puedo hacer eso, aparte que el género le permite a aquellos que no cantan muy bien ser artistas porque ahí el mismo género les da la comodidad de hacer cosas que a la juventud le gusta”, manifiesta.