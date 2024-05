Rocío Nahle responde cuestionario #YoTambiénVoto2024, estas son sus respuestas

De llegar a ser gobernadora, la candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Norma Rocío Nahle García, tendrá dentro de su gabinete a una persona con discapacidad (PCD), pero además se comprometió a contratar a algunas otras que sean aptas en su gobierno.

Al responder el cuestionario de #YoTambiénVoto2024, dijo que de obtener el triunfo en las próximas elecciones va a construir una escuela de educación especial en el municipio de Tepetzintla al ser una petición de las familias ante el aumento de personas con alguna discapacidad, pero también a atender las necesidades particulares de cada región del estado.

#YoTambiénVoto2024, iniciativa de la periodista Katia D'Artigues, en colaboración con Diario de Xalapa

Expuso que este es el primer municipio donde le han pedido una escuela de educación especial donde una madre de familia con una hija con discapacidad le dijo que debe recorrer grandes distancias para acudir a un centro de rehabilitación.

“Se han hecho políticas de accesibilidad en algunas ciudades grandes, pero no es solamente en las ciudades grandes. Hoy estuve en tres eventos, pero en el último evento en Tepetzintla del norte me llamó mucho la atención que hay muchos jóvenes no nada más en sillas de ruedas, sino con síndromes o alguna discapacidad. Es el primer municipio donde me piden una escuela de educación especial”.

¿Cómo trabajará Rocío Nahle a favor de las personas con discapacidad?

También recordó que hace un mes se le acercó una persona con discapacidad en un municipio cerca de Ciudad Mendoza que será parte de su equipo pues cuenta con la preparación para ello.

Aunque no reveló su nombre, dijo que estará dentro de la oficina del Gobernador para ayudar a la vinculación con personas con discapacidad y del DIF. En ese sentido, expuso que buscará contratar a más personas con discapacidad “si son capaces y son aptos”.

“Hablaba un poco lento y me dijo, yo estudié, soy licenciado, estudié Derecho y tengo una especialidad en políticas públicas y quiero integrarme a su gabinete y en ese momento le dije sí, yo necesito una persona que esté en estas condiciones de discapacidad y que entienda mejor el tema y que me ayude. Tengo ya su nombre, tengo su teléfono, quedé de entrevistarlo nuevamente el 27 de mayo y tengo una reunión con él. Yo estoy tomando esto con la vivencia día a día”.

Agregó que las PCD tienen que contar con los mismos derechos humanos de todos y que el gobierno tiene una responsabilidad para atenderles.

Para Nahle García la familia juega un papel importante con personas con o sin discapacidad por lo que subrayó que se atenderán sus peticiones pues será, de llegar a encabezar la administración estatal, una gobernadora en territorio.

La candidata a la gubernatura del estado por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Norma Rocío Nahle García, en entrevista virtual desde el municipio de Tuxpan

“Yo estaré solo los lunes en Xalapa firmando todos los papeles que tenga que firmar y los demás días tengo que estar en territorio. Voy a ayudar a las familias, claro, quiero ser práctica, soy práctica, vamos a ayudar, dependiendo del tema inmediatamente (…) estoy viendo que aquí en Veracruz quisiera meter un psicólogo en cada escuela, no tengo suficientes psicólogos para todas las escuelas. No hay suficientes psicólogos para todas las escuelas en Veracruz y sí quiero hacerlo”.

Expuso que en el estado el DIF estatal tiene una tarea de servicio social, pero se buscará profundizarlo más, “yo voy a ser la presidenta del DIF, no va a ser mi esposo, voy a ser yo”.

Destacó que en el programa de apoyo de rehabilitación e inclusión para el Bienestar en Veracruz se dieron 339 mil 840 terapias de rehabilitación o consulta y que en lo que va del actual sexenio se han invertido 8 mil 078 millones en Veracruz pero que buscará que las personas con discapacidad que no tienen la pensión la reciban.

Aunado a ello, dijo que al tener un diálogo con los transportistas de la zona Veracruz-Boca del Río hablaron de la necesidad de cambiar las unidades del transporte público y que las nuevas tengan accesos para personas con discapacidad lo que ya aceptaron y para lo que habrá inversión de los concesionarios, del gobierno estatal además de que se buscaría un financiamiento más.

Asimismo, se comprometió a que de ser favorecida con el voto, tendrá una página web accesible para personas con discapacidad, en seguir haciendo transmisiones con lenguaje de señas y que en la programación de la televisora estatal Radio y Televisión de Veracruz lleve Lengua de Señas Mexicana también.

Expuso que en el estado el DIF estatal tiene una tarea de servicio social, pero se buscará profundizarlo más

Aunado a ello, expuso que, dado que Veracruz ocupa el primer lugar en analfabetismo, habrá núcleos de alfabetización para ir a buscar a todas las personas que no saben leer ni escribir incluyendo las personas con discapacidad.

“Vamos a ubicar a esos niños y a quienes tienen alguna discapacidad y no los mandan a la escuela y si no los mandan a la escuela es porque se necesitan escuelas especiales y tengo que ubicar las zonas donde se requieren escuelas de educación especial para que los manden y hacer escuelas de educación especial y conseguir maestros para que den las clases”.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre la violencia contra las mujeres?

El combate a la violencia contra las mujeres será un tema importante de llegar a la gubernatura, explicó, por lo que habrá una unidad especial para la investigación del feminicidio y el combate a la violencia contra la mujer en la Fiscalía General del Estado y que todos estos espacios serán accesibles para mujeres con discapacidad, “aquí en Veracruz no habrá mujeres de primera ni de segunda”.

Agregó que la rehabilitación es un derecho y que es parte del programa de salud universal por lo que será aplicado en la entidad de llegar a ser gobernadora.

Sostuvo que otro tema será atender la salud mental, y aunque se requieren psicólogos en todas las escuelas actualmente no hay profesionistas suficientes, por lo que incluso ha habido diálogo con rectores y directores de universidades para abrir más espacios para la carrera de psicología, “nos tenemos que aplicar ahí y no solo Veracruz sino en todo el país”.

Sobre enfermedades raras como la ataxia y la ictiosis laminar que se dan en regiones específicas de Veracruz señaló que tendrá que haber una investigación para conocer el tema y poder tratarlo.

Dijo que habrá una unidad especial para la investigación del feminicidio y el combate a la violencia contra la mujer en la Fiscalía General del Estado

“Tengo que hablar con el secretario de Salud porque se tiene que meter investigación en Tlaltetela como Zongolica (…) tenemos que hacer una investigación, tengo que traer epidemiólogos para ver cuál es el origen”.

Al referirse a las enfermedades que juntas o por separado pueden provocar discapacidades: sobrepeso, obesidad y diabetes, remarcó que dentro de los 80 compromisos que hizo está el sacar todos los productos chatarra y refrescos de las escuelas y que sean los padres de familia quienes se hagan cargo de las cooperativas escolares y lo que se obtenga invertirlo en las escuelas, y cuando ya existan los padecimientos atenderlos y que se implementará el programa de “camionetitas de la salud” con 26 rutas.

A botepronto

A la candidata a la gubernatura se le pidió responder lo primero que se viniera a la mente cuando escuchara distintas palabras:

Discapacidad: “Silla de ruedas”.

Capacitismo: “No sé”.

Cadena de accesibilidad: “Rampas de acceso”.

Porno Inspiracional: “Ah, caray, no… desconozco”.

Neurodivergencia: “Como una persona disléxica”.

Diversidad funcional: “Una persona que puede hacer las cosas de manera distinta”.

Desinstitucionalización: “Trabajo en casa”.

Sobrecarga sensorial: “Estrés”.

Stimming: “No sé”.

Mutismo selectivo: “Silencio”.

#YoTambiénVoto2024 es una iniciativa de la sociedad civil que busca que las personas candidatas hablen sobre la acciones que plantean realizar si llegan a ser electas este año en diversos estados

De tin marín o ninguna

Al pedirle que eligiera uno de los dos o ninguno contestó:

¿Lenguaje o Lengua de Señas?: “Lenguaje”.

¿Discapacitados o Capacidades diferentes? “Capacidades diferentes”.

¿Asistencialismo o Asistencia? “Asistencia”.

¿Retrasados mentales o enfermos mentales? “Enfermos mentales”.

¿Enanito o talla baja? “Talla baja”.

¿Invidente o ciego? “Invidente”.

¿Débil visual o baja visión? “Yo soy una débil visión, ¿qué no me ves?”, dijo refiriéndose a que usa lentes.

¿Neurodivergente o paciente psiquiátrico? “Paciente psiquiátrico”.

¿Sordomudo o sordo? “Sordo, porque hay sordos que ya hablan”.

¿Angelitos o personas especiales? “No, personas especiales”.

Finalmente, ante la pregunta, "Si aparece la discapacidad en su vida, ¿qué haría?", contestó: “Fíjate nada más que interesante pregunta. Tendría que prepararme para vivir con esa discapacidad”.

#YoTambiénVoto2024 es una iniciativa de la sociedad civil que busca que las personas candidatas hablen sobre la acciones que plantean realizar si llegan a ser electas este año en diversos estados.

El cuestionario para esta entrevista fue hecho por organizaciones que trabajan en Veracruz: Enseñas, Estudiantes o Trabajadores Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Veracruz, Integra, Neurodiversidad y Autismo, Soy Tu Reflejo, Red de Cuidadoras de Veracruz, Trascendiendo Juntos, Trotamundos sin Límites, estudiantes con discapacidad de la Universidad Veracruzana y Yo También.

Este jueves concluye la ronda de entrevistas el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz”, José Francisco Yunes Zorrilla.

