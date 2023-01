¡Ya no hay excusas! Sabías que puedes bajar de peso limpiando la casa, te contamos

En cuantas ocasiones no has escuchado que limpiar la casa es trabajo para las mamás, algo que en la actualidad ha cambiado en algunos lugares ya que las labores del hogar se pueden repartir entre los miembros de las familia que habita el espacio, pero creemos que ahora sí te puedes animas a hacer las labores de limpieza.

De acuerdo a Healthline las labores del hogar ayudan a que perdamos peso, sirven como ejercicio y sería uno cotidiano ya que siempre hay algo que hacer en casa, no son trabajos exclusivos de mamá, en pleno inicio de año te conviene saber que las labores del hogar también ayudan a perder calorías.

Si la cuesta de enero no te deja entrar a un gimnasio, no quieres salir a correr o lo tuyo es quedarte en casa, no te preocupes, puedes mantener tu pesos ideal y de paso tendrás tu casa limpia, ya que las laboras del hogar contribuyen a que puedas ocupar esas calorías que te sobra en el cuerpo o bien mantenerte en buena forma física.

De acuerdo a la gráfica que nos presentan, la cual te daremos a conocer en instantes, son seis las labores del hogar con las que podrías perder peso, claro si entre ellas no encuentras alguna que realizas, no te preocupes, mientras sigas activo o activa, eso es más que suficiente, e insistimos además de buen estado físico podrás presumir de una casa impecable.

¿Cuáles son los las labores del hogar que me ayudarán a bajar de peso?

De acuerdo a la información que te presentan en Healthline, son seis las actividades que se midieron y de las caloría que se puede ocupar conforme las practicas, cabe señalar que esto es para un persona que pesa cerca de los 79 kilogramos, en casa de pesar menos se podría ocupar menos calorías.

Las tareas del hogar que puedes realizar son:

Lavar ventanas 378 calorías

Trapear 318 calorías

Aspirar 160 calorías

Barrer 159 calorías

Lavar la ropa y doblarla 159 calorías

Quitar el polvo 159 calorías









Como podrás observar lo mejor de casa es lo que muchas veces nos da más flojera realizar, lavar ventanas y trapear, pero, complementamos la información con otro estudio, ahora es el realizado por Musclefood en el cual nos muestra una tabla de equivalencias, en las que menciona, además de las labores que ya te presentamos, otras en las que también puedes ocupar caloría, por ejemplo:

Planchar 420 calorías

Cortar el césped 325 calorías

Limpiar el baño 100 calorías

Lavar los platos 80 calorías

Cambiar las sábanas 65 calorías

Recuerda que toda la actividad que te mostramos también depende del tiempo que tardes en realizarla, como puedes ejercitarte más y también podrías perder menos calorías, pero todo se resume en las ganas que tengas de trabajar, hasta podrías armar tu plan de trabajo para limpiar la casa y también hacer ejercicio.