La música corre por sus venas: conoce al saxofonista Clemente Galicia

Veracruz, Ver.- La música nos permite explorar todo tipo de sensaciones e instrumentos como el saxofón, que fue utilizado principalmente por compositores románticos de la época de 1840 así como también las bandas militares, día a día modificado su sonido entre los artistas para volverlo un instrumento más versátil.

Clemente Galicia, saxofonista, recientemente popularizó en redes sociales una versión de la canción "El Sonidito" del grupo Hechizeros' Band haciendo ver que un músico toca de todo sin importar que su instrumento la mayoría de las veces se asocie con el Jazz.

En entrevista con El Sol de Córdoba, Clemente Galicia M. nos cuenta un poco de su expresión artística:

El joven de 27 años es originario del municipio de Jilotepec, Veracruz, específicamente de la localidad de Vista Hermosa, actualmente se desempeña como músico de tiempo completo con una trayectoria de 17 años y señala que sus primeros proyectos musicales fueron al lado de su abuelo Don Clemente Galicia en la Original Banda Latina.

Desde los 10 años Clemente demostró su talento artístico heredado y uno de sus primeros eventos tocando el instrumento de viento llegó cuatro años después durante una Fiesta Patronal: “Recuerdo que fue en la banda durante una procesión de fiesta patronal, eso fue a la edad de 14 años. Ya que comencé como percusionista a los 10 años”.

A pesar de ser todavía un niño ya tenía en mente grandes sueños que poco a poco ha realizado. Entre sus experiencias más enriquecedoras comenta que fue invitado a programas de televisión a nivel Nacional e inclusive ha colaborado con agrupaciones como Los Súper Caracoles, cuyo estilo de cumbia proviene de Rinconada, Veracruz.

“Poder salir en canales de televisión como: Sabadazo, Bandamax y El Coque va así como Festivales muy importantes de Estados Unidos por ejemplo: ‘Hola Charlotte’, tocar en Las Vegas, Los Ángeles, Chicago y muchos estados más que recorrí gracias a la agrupación Los Súper Caracoles; forme parte 8 años con 8 meses”.

"Cuando un saxofonista toca de todo"

A través de sus redes sociales “Clemente Galicia- Saxofonista” se hizo viral una publicación en la que el joven fue contratado para un evento en Rafael Lucio, Veracruz, motivo por el que acudió a amenizar una fiesta, en el video se aprecia a toda una familia bailando al ritmo de “El Sonidito” del grupo ‘Hechizeros Band’ y aunque muchos crean que un saxofón solo es funcional para la música clásica, el talento de Clemente dejó en claro que los músicos pueden tocar cualquier género con disciplina, trabajo y constancia.

Cuestionado si pensó que su video publicado el 22 de diciembre llegaría a tantas personas que se sorprenderían de su talento comenta que “No, simplemente subo videos de mis presentaciones y dar a conocer mi trabajo como saxofonista, pero el que sí me sorprendió fue un video que me grabó Casa Webster grabando mi video de Mariachi, llegó a un alcance de 8 mil likes, 6 mil compartidos, y 255 mil reproducciones. Ese fue un video inesperado que se hizo muy viral”.

Luego de tan gratas sorpresas de haberse popularizado gracias a su talento y trabajo le preguntamos para qué tipo de eventos es solicitado y señala que brinda un servicio completamente versátil pues va desde las Bodas, XV años, pedidas de matrimonio, serenatas, pero también acude a eventos de carácter religioso como funerales.

Asimismo señala que entre su amplio repertorio musical, se puede preparar una lista de canciones del género: Tropical, Marimba, Danzonera, Banda, Norteño, Mariachi, entre otros, de acuerdo al gusto del cliente.

Invita a quienes estén próximos a empezar a tocar un instrumento o si es alguno de sus propósitos de año nuevo que se empeñen pues con esfuerzo y disciplina cualquier cosa es posible: “No hay meta y sueño que no se cumpla, todo se logra con la ayuda de Dios, esfuerzo y disciplina. Así ha sido mi clave para lograr todo lo que me he propuesto”.

Sobre alguna meta propia para él señala que si tiene contemplado el objetivo de viajar a Europa como saxofonista, asimismo ser un músico reconocido y seguir siendo inspiración para muchos amigos que tienen el amor por la música.

La agenda 2023 ya está abierta, señala, y los eventos con música en vivo interpretada por Clemente pueden ser consultada a través de sus redes sociales y número de WhatsApp 2282108192.

El talento de Clemente dejó en claro que los músicos pueden tocar cualquier género con disciplina, trabajo y constancia/Foto: Cortesía | Clemente Galicia/Pexels

