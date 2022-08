El pepino, una verdura que tiene muchas propiedades y ¿sabes qué? va muy bien con los taquitos

El pepino es una hortaliza con bajo aporte calórico, dato que es ideal para saber que en tu dieta diaria sin problemas lo puedes incluir, además puedes ocuparlo para otras cosas, no sólo comerlo, para la piel también aporta beneficios.

De acuerdo a la Guía Práctica de verduras de Consumer Eroski, además de ser un alimento bajo en grasas, tiene un alto índice de agua, además de vitamina C, provitamina A, vitamina E, B, entre otros nutrientes, en su cáscara también se encuentran pequeñas cantidades de beta-caroteno.

Puedes leer también: Jobo una fruta que tiene muchas propiedades parecidas a la naranja, ideal en época de frío

¿Cómo aprender a elegir un pepino?

Si ya estás con la idea de salir a comprar pepinos para incluirlo en la dieta, te podemos dar otro ejemplo, en las taquerías siempre hay pepino, por lo que eso podría demostrar lo versátil que es este producto, cabe resaltar que no es necesario consumirlo en exceso, siempre es bueno aplicar el todo con moderación.

Local Comedor comunitario promueve alimentación sana y cuidado ambiental; su historia

De acuerdo a un estudio realizado por la Profeco, la ideal para elegir el mejor pepino es ver los que tienen una piel verde más oscura, que no tenga manchas amarillas ni golpes, debe estar firme al tacto, de la textura no te preocupes puede variar, pero lo que no está a discusión es la firmeza.

También debes tener en consideración que al elegir un pepino no tengas los extremos resecos o tengan un color más pálido ya que indica que está maduro, seco o con sabor amargo. Ya que tienes en tus manos los pepinos, puede mantenerlos en el refrigerador de 3 a 5 días, si ya los cortaste lo ideal sería que los envolvieras en plástico transparente.

A todo esto ¿Cuáles son los beneficios de comer pepino?

No desesperes, ahora te decimos cuales son algunos de beneficios de comer o aplicarte pepino en la piel, lo primero es la hidratación, comer pepino te ayuda a mantenerte hidratado ya que no todos los días puedes cumplir con tomar los cuatro vasos de agua.

Gracias a la fibra que tienen mejoran los movimientos intestinales, y que te ayudará a ir al baño, contienen además enzimas que dentro de tu organismo ayudan a digerir productos que contienen muchas proteínas ¡ya está! Esa es la razón por la que tienen pepinos en las taquerías.

Además puedes comerlos como las llamadas colaciones, ayuda a darte una sensación de saciedad y gracias a que tiene menos grasas que las papas o los chocolates, te puedes olvidar de subir de peso si lo incluyes en la dieta.

Foto: Pexel

También puedes consumirlo si sientes que tienes mal aliento, ya que una porción de pepino te ayudará a mejorarlo porque ayuda a refrescar el estómago y reduce la cantidad de bacterias que generan el mal aliento.

Eres de los que sufre la “cruda” pues no te preocupes, esta verdura es buena para curar la resaca ya que al tener un gran contenido de agua te ayuda a hidratarte, además por su contenido de vitamina B ayuda a equilibrar tu cuerpo.

Y si lo tuyo es cuidar tu piel, también lo puedes ocupar, las rodajas frías ayudan a desinflamar los párpados, además se utilizan en tratamientos porque tienen potasio, magnesio y sílice. Además lo puedes utilizar para las quemaduras solares, que ayudar a mitigar un poco el dolor.