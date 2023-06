No levantan ventas de tiendas de vestidos en Xalapa; sus historias

Pese a que ya se realizan fiestas de graduación, quince años y bodas, la venta de vestidos para la ocasión no levanta. Tras terminar el encierro por la pandemia se pensó que mejoraría la actividad, pero no ha sido así, lamenta Lucy García Fernández, propietaria de Novias y ceremonias Lucy.

Indica que tras finalizar la pandemia el negocio no pudo regresar a las ventas de años anteriores, “vemos una actividad económica muy baja en la ciudad, no hay circulante y por ello la gente no tiene para comprar artículos como vestidos para una fiesta”.

¿Cómo afectó la pandemia a negocios de vestidos para fiestas?

Este tipo de negocios que resultaron ser de los más afectados por el cierre de las actividades comerciales, tenían la esperanza de volver a recuperar sus ingresos, “pero la realidad es que no se ha logrado esa meta, dado que no hay dinero en esta ciudad”.

Además de vestidos, se venden accesorios para las personas | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Lucy García expuso que ellos esperaban que les aumentaran las ventas con la apertura de todos los sectores económicos y aunque se percibe que hay más reuniones y fiestas en la ciudad, “lo cierto es que las familias no están gastando lo que antes en comprar vestidos para ir a una ceremonia”.

Es complicado subsistir y enfrentar la situación, explica, porque de empresas como la suya dependen 4 familias, porque hay que pagar servicios como renta, luz, agua e impuestos, al mismo tiempo que tienen menos ingresos.

Indica que cada día que pasa se le dificulta más el sostenimiento de todos los compromisos, “porque además el costo de los vestidos se ha elevado, pero nosotros no podemos subir más porque menos ventas tendríamos, así que tenemos que perder ingresos”.

¿Cuánto es el costo promedio de un vestido para fiestas?

El costo promedio de un vestido de fiesta es de 3 mil 800 pesos, el más sencillo, pero hay algunos de novia o XV años que superan los 10 mil pesos”.

Hay atuendos con telas muy finas y joyería que son costosos “porque hay fechas en las que las mujeres queremos lucir más especiales y nos gustan los vestidos finos, pero al parecer el tiempo no da para más en esta temporada”.

Hay precios para todos los bolsillos y gustos || Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Entiende que estos establecimientos no venden productos básicos, pero siempre había excelentes temporadas dado que en Xalapa al ser una ciudad de estudiantes, “había muchas graduaciones y eran tiempos de buenas ventas de vestidos de noche, pero ahora al parecer están ahorrando y no compran atuendos nuevos para estos festejos que son importantes para las familias”.

¿Por qué las graduaciones no han ayudado?

Por su parte, Eloísa Cárdenas, quien tiene un negocio dedicado a la venta de vestidos para fiestas, lamenta que haya escasas ventas de estos atuendos.

Es obvio, explica que la gente no tiene dinero para gastar en cuestiones que no son básicas, “antes en estos meses empezaban a entrar las señoritas acompañadas por sus mamás a escoger un vestido para su graduación escolar, pero ahora casi nadie ha venido o cuando lo hacen preguntan precios y se salen”.

Sobre el costo que tienen los vestidos de noche, dice que hay para todos los presupuestos. Se puede encontrar algunos sencillos de mil pesos, pero hay otros que llegan a 15 mil porque son de marca y las telas y pedrería con los que están elaborados.

Dice que además vende tiaras, copas, corbatas para los jóvenes, pulseras y collares de fantasía, es decir, que sus precios no son altos, pero ni eso ha venido como en otros años.

Recuerda que hasta antes de la pandemia de Covid-19, es decir, en el año 2019, sus ventas eran bastante aceptables, “porque en un negocio como este sabemos que hay temporadas altas y bajas y estos meses eran buenos por las salidas de secundarias, preparatorias y universidades”.

Reconoce que sí está vendiendo vestidos, pero menos que en otros años, en diciembre pasado tampoco se logró llegar a los números que se tenían en años anteriores.