¡Ganó el amor! Joven en Veracruz esconde anillo de compromiso ¡en un taco! La historia [Video]

¡Se rifaron! Taqueros veracruzanos apoyaron a un joven en su propuesta de matrimonio a su pareja, en la cuenta de Facebook de Takesabroso (Boca del Río) empleados y el novio confabularon para darle la sorpresa a su pareja, al parecer todo terminó en felicidad, muchos besos y claro que sí, ¡muchos tacos!

Taqueros en la zona de Boca del Río se volaron la barda al ayudar a un joven a pedirle matrimonio a su pareja, hasta el momento ¡la mejor propuesta! El clip que dura menos de 30 segundos se armaron todo la historia de propuesta, desde la preparación del taco hasta la cara de sorpresa de la joven y el abrazo que se dieron al final.

El posteo en la cuenta de Facebook @Takesabroso (Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, México) se hizo viral al grado de llegar a más de mil 400 reacciones en la red social, y le sumamos los 225 comentario, además de que la publicación fue compartida en 165 ocasiones, aunque podemos esperar que crezca más por la forma como se pide matrimonio.

Pero tenemos que darle crédito extra al taquero, de esos taqueros son los que queremos en nuestra vida, de los que nos ayudan a dar detalles como esos, recuerda que en tu vida, por lo menos debes contar con una taquería de confianza, en la que te sientas cómo y te atiendan como rey cada que vas a comer.

Joven le pide matrimonio a su novia en la taquería, ¿cómo le hizo?

El post que enseguida te vamos a presentar, comenzó con el ¡Viva los Noviosss! Y varios emojis; para comenzar el reel tiene el mensaje “acompáñanos a entregar este anillo de bodas en una Takería” y muestran al taquero con el anillo en la mano, listo para esconderlo en un delicioso taco, para llevarlo a la feliz pareja.

Lo que no podemos evitar es el antojo que te va a dar cuando veas cómo preparan el taco, es más, te invitamos a que por lo menos vayas a comerte una orden con el taquero de tu confianza, para que se te quiten las ganas.

Ya que terminaron de preparar el taco ponen el texto “metemos el anillo en la Takesadilla” todo listo y se fueron a dejar, acto seguido ves la ¡recompensa! La cara de la novia no tiene precio, la sorpresa y alegría que le dio ver el anillo es la señal que nos muestra que el amor ¡existe! Y el clip termina con un beso entre los novios y los taqueros atrás echándoles porras.

Lo que no pueden faltar son los comentarios de los usuarios de redes sociales, son más de 200 que expresaron su gusto y felicidad por la pareja, otros felicitaron al joven por esa original idea, lo que si podemos destacar es que muchos también felicitaron a los taqueros por el detalle que tuvieron al participar en la entrega del anillo, aquí te dejamos algunos comentarios:

“En efecto, hoy ganó el amor” “que fino, palabra, mi sueño que el taquero sea mi cómplice en un acto de amor” “Quién dice que ya no hay románticos” “Ya se me están ocurriendo ideas para cuanto te proponga matrimonio Wendy” “con hambre me habría comido hasta el anillo sin darme cuenta” entre muchos más, aquí te dejamos el video para que lo cheques.